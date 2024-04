« Oui, ça se fait » de vivre sans voiture personnelle avec deux enfants à Montréal, a fait valoir Valérie Plante lundi, en annonçant une expansion du service d’autopartage Communauto.

Mme Plante a elle-même vécu de cette façon avant de devenir mairesse et d’obtenir un véhicule de fonction, a-t-elle révélé.

« Oui ça se fait, ça se fait d’avoir deux jeunes enfants sans avoir de voiture, mais il faut avoir des options », a-t-elle fait valoir, soulignant que son domicile était situé dans un quartier central, à proximité de deux lignes de métro et de stations d’autopartage. « On a été capable d’élever nos deux enfants : aller à l’aréna, faire l’épicerie et tout ça. » Mme Plante est utilisatrice de Communauto depuis plus de 25 ans.

L’idée ce n’est pas de dire : tout le monde faites comme moi, parce que quand on est à Lachine, à Rivière-des-Prairies ou dans un autre quartier excentré, les options de transport collectif sont beaucoup plus limitées. Il faut avoir des options. Valérie Plante, mairesse de Montréal

La mairesse annonçait en conférence de presse une expansion importante du service Communauto à Montréal, où 1100 voitures supplémentaires devraient rouler d’ici la fin de l’année.

« Communauto est un partenaire de premier plan pour diminuer le nombre de voitures sur nos routes, considérant que chaque voiture en libre-service remplace entre 7 et 11 véhicules », a dit la mairesse. « Nous sommes très fiers d’offrir aux Montréalais des options de transport supplémentaires, rapides et efficaces. »

Benoit Robert, le président de Communauto, a décrit que la croissance fulgurante de son entreprise au cours des dernières années. Environ 14 % des ménages montréalais ont utilisé les services d’autopartage l’an dernier pour un total de 95 millions de kilomètres, soit près de 2400 fois le tour de la Terre.

M. Robert a aussi annoncé que les utilisateurs de Communauto pourront dorénavant abandonner ou emprunter des voitures en libre-service à Lachine, dans des zones précises. Il s’agit du 17e arrondissement de la métropole à jouir du service.