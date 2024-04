Nos chroniqueurs reviennent sur des nouvelles qui les ont réjouis ces derniers jours.

Cowboy Carter, de Beyoncé

IMAGE ASSOCIATED PRESS, FOURNIE PAR COLUMBIA Le nouvel album de Beyoncé, Cowboy Carter

Je suis au nombre des millions de personnes qui écoutent en boucle Cowboy Carter depuis sa sortie, vendredi dernier. J’aime tout du nouvel album de Beyoncé : son influence country, le mélange des genres, la présence de Dolly Parton, la reprise de Jolene, le duo avec Miley Cyrus. Et ça, c’est ce qu’on note après seulement la première écoute. Les références historiques et culturelles abondent dans cet album et en font une création artistique riche et profonde. Et puis, j’aime que chacune des créations de Queen B lance un débat de société. Qui a le droit de faire du country ? La réponse de Beyoncé à cette question est magistrale.

Nathalie Collard, La Presse

La série In Memoriam

PHOTO FOURNIE PAR CRAVE Evelyne Brochu, Éric Bruneau, Jean-Simon Leduc et Catherine Brunet interprètent les quatre enfants de Paul-Émile de Léry dans In Memoriam.

Il se fait de l’excellente télé au Québec. In Memoriam, thriller psychologique offert sur la plateforme payante Crave, est tout simplement incroyable. À sa mort, l’homme d’affaires Paul-Émile de Léry, psychopathe qui a élevé ses enfants dans la violence et la manipulation, lègue sa fortune de 84 millions à sa progéniture qui ne lui parle plus depuis 15 ans. À une condition : ses enfants doivent tout d’abord passer six épreuves de torture mentale. Le jeu des acteurs (Evelyne Brochu, Éric Bruneau, Catherine Brunet, Jean-Simon Leduc, Nour Belkhiria, Bruno Marcil) est époustouflant. Quand Bell Média a acheté V en 2020, il avait promis d’être un troisième acteur important dans les séries fiction. Avec des propositions originales comme Chouchou et In Memoriam, c’est mission accomplie.

Vincent Brousseau-Pouliot, La Presse

BIXI en hiver : ça continue !

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Au cours de l’hiver, 53 000 personnes ont utilisé le BIXI à raison d’une moyenne de 3727 trajets par jour.

On avait écrit l’automne dernier, avec raison, que prolonger la saison du BIXI pendant tout l’hiver était un défi de taille. Il y a d’ailleurs bel et bien eu quelques ennuis, nous l’avons aussi rapporté. Pourtant, dans l’ensemble, et surtout avec l’hiver si doux que nous avons connu, l’aventure a été un succès. Résultat : 53 000 personnes ont utilisé le BIXI à raison d’une moyenne de 3727 trajets par jour. Je fais partie de ce groupe, alors que je n’avais jamais auparavant roulé à vélo l’hiver. Vous connaissez peut-être l’expression célèbre : « Si vous le construisez, ils viendront. » Je suggère une variation sur le même thème pour BIXI. « Si vous le faites rouler, ils viendront. »

Alexandre Sirois, La Presse

Un allié de l’OTAN à Washington

PHOTO MARK SCHIEFELBEIN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le président des États-Unis, Joe Biden, a tenu des propos rassurant à l’occasion du 75e anniversaire de l’OTAN, selon Alexandre Sirois.

L’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord célèbre cette semaine son 75e anniversaire et lire les propos de Joe Biden à ce sujet m’a rappelé à quel point il est rassurant de le savoir en poste à Washington après l’ouragan Trump. « Nous devons nous rappeler que l’engagement sacré que nous prenons envers nos alliés, à savoir défendre le moindre pouce de territoire de l’OTAN, renforce aussi notre propre sécurité et donne aux États-Unis un rempart qui n’a pas d’équivalent dans le monde », a affirmé le politicien démocrate. C’est encore plus vrai pour la sécurité du Canada, bien sûr. Un « engagement sacré »… On est aux antipodes des menaces de Donald Trump. Et on va se le dire, ça fait du bien.

Alexandre Sirois, La Presse

