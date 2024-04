Il y a trois quarts de siècle aujourd’hui, l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) était fondée à Washington. Retour en dates et en chiffres sur cette alliance forte de 32 pays membres.

12

PHOTO TIRÉE DE WIKIPEDIA COMMONS Signature officielle du Traité de l’Atlantique Nord à Washington, le 4 avril 1949

C’est le nombre de pays d’Europe et d’Amérique du Nord, dont le Canada, qui ont fondé l’OTAN le 4 avril 1949 pour contrer la menace soviétique au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. L’OTAN compte aujourd’hui 32 membres, dont la Turquie, le Monténégro, la Finlande et la Suède, cette dernière ayant rejoint l’alliance le mois dernier.

2 %

C’est le pourcentage du PIB que les pays membres ont convenu de consacrer à la défense. Même s’il s’agit d’une ligne directrice, de plus en plus de membres y adhèrent. « En 2024, 18 alliés devraient consacrer au moins 2 % de leur PIB à la défense, soit une multiplication par six depuis la situation en 2014, où seuls trois alliés respectaient la ligne directrice de 2 % ou plus », note l’OTAN.

Article 5

SOURCE : AGENCE FRANCE-PRESSE / INFOGRAPHIE LA PRESSE

L’article 5 du traité de l’OTAN est le fondement de l’Alliance. Il oblige chacun de ses membres à intervenir en cas d’attaque contre l’un d’entre eux. Il n’a été utilisé qu’une fois, au lendemain des attentats du 11 septembre 2001 contre les États-Unis, et a conduit l’Alliance à intervenir en Afghanistan où elle a mobilisé jusqu’à 100 000 soldats sur le terrain avant un retrait catastrophique en août 2021.

Zéro

Nombre de soldats de l’OTAN. Cela dit, même si l’OTAN ne dispose d’aucune armée qui lui est propre, à l’exception d’une flotte d’avions de reconnaissance et de quelques drones, elle s’appuie sur les forces armées de ses membres, sauf de l’Islande qui n’en possède pas.

4000

PHOTO GEERT VANDEN WIJNGAERT, ASSOCIATED PRESS Réunion des ministres des Affaires étrangères au siège de l’OTAN, à Bruxelles, mercredi

Nombre d’employés qui travaillent au siège de l’OTAN, à Bruxelles. Le siège de l’OTAN a d’abord été installé à Londres, puis à Paris.

Cinq dates clés

4 avril 1949

Fondation de l’OTAN à Washington, aux États-Unis

5 mai 1955

Malgré des réticences exprimées par la France, la République fédérale d’Allemagne (l’Allemagne de l’Ouest) rejoint officiellement l’OTAN et relance son armement.

14 mai 1955

Plusieurs pays socialistes d’Europe de l’Est, sous l’influence de l’URSS, ratifient le pacte de Varsovie, qui vise à faire contrepoids à l’OTAN.

11 septembre 2001

L’OTAN invoque pour la première fois l’article 5 du traité de Washington en réponse aux attentats terroristes aux États-Unis.

4 avril 2023

PHOTO JOHN THYS, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Des militaires finlandais hissent le drapeau national au siège de l’OTAN, à Bruxelles, le 4 avril 2023.

Adhésion de la Finlande à l’OTAN, suivie le 7 mars 2024 par l’adhésion de la Suède, dans la foulée de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie en 2022.

Le poids de l’OTAN PHOTO REMKO DE WAAL, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Des soldats danois se préparent en vue d’un vaste exercice militaire de l’OTAN à Oirschot, le 19 mars dernier. L’OTAN peut en théorie compter sur 3,5 millions de militaires, dont 1,3 million aux États-Unis. Depuis l’invasion russe de l’Ukraine, l’organisation tente d’accélérer la modernisation de son équipement et d’entraîner davantage ses forces. En janvier, quelque 90 000 soldats de l’OTAN ont lancé un entraînement en Europe de l’Est de plusieurs mois dans ce qui a été décrit comme le plus important exercice militaire organisé par l’Alliance depuis la guerre froide.

Avec l’Agence France-Presse