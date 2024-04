« Nous devons assurer une assistance militaire fiable, prévisible et à long terme pour l’Ukraine », a déclaré le secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg peu avant une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Alliance.

PHOTO VIRGINIA MAYO, ASSOCIATED PRESS

(Bruxelles) L’OTAN veut s’engager durablement aux côtés de l’Ukraine, en difficulté face aux forces russes, et a commencé mercredi à discuter d’un fonds d’aide de 100 milliards d’euros pour mieux soutenir Kyiv.

Olivier BAUBE Agence France-Presse

« Nous discutons de la manière d’établir un cadre plus robuste […] au sein de l’OTAN en ce qui concerne notre soutien » à l’Ukraine afin de « le rendre plus prévisible », a déclaré mercredi son secrétaire général Jens Stoltenberg, à l’issue d’une réunion à Bruxelles des ministres des Affaires étrangères de l’Alliance.

Interrogé sur cette idée d’un fonds de 100 milliards d’euros, il s’est refusé à donner des détails, expliquant que les discussions ne faisaient que commencer en vue de trouver un « consensus » chez les 32 pays de l’OTAN avant leur sommet en juillet à Washington.

Cette proposition suscite toutefois le scepticisme parmi certains des États membres de l’organisation, qui s’interrogent sur le financement d’un tel fonds.

« Je ne crois pas que cela ait grand sens de discuter de contributions individuelles ici à nouveau et de jongler » avec des chiffres, a dit la cheffe de la diplomatie allemande, Annalena Baerbock.

Moscou à l’offensive

Dans une déclaration commune diffusée mercredi, Mme Baerbock et ses homologues français, Stéphane Séjourné, et polonais, Radoslaw Sikorski, ont également insisté sur la nécessité pour les Alliés de rester aux côtés de l’Ukraine.

« Nous ne devons pas nous reposer sur nos lauriers, nous devons assumer le fait que ce moment peut définir l’avenir dans lequel nos enfants vivront », soulignent ces ministres des Affaires étrangères, qui appellent dans cette déclaration tous les pays de l’OTAN à consacrer au moins 2 % de leur PIB aux dépenses militaires.

Cet objectif avait été fixé en 2014 par l’Alliance, mais seuls une vingtaine de ses membres ont atteint ce seuil.

L’Ukraine réclame de ses alliés davantage d’aide militaire face à l’armée russe, désormais à l’offensive sur le terrain et qui pilonne les infrastructures énergétiques ukrainiennes.

« L’Ukraine est actuellement le seul pays au monde qui se défend contre des missiles balistiques presque chaque jour », a lancé le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kouleba sur X, à son arrivée au siège de l’OTAN.

C’est pourquoi « tous les missiles Patriot » – utilisés pour la défense antiaérienne – disponibles dans le monde devraient être envoyés en Ukraine « dès que possible », a-t-il estimé.

« Tout retard a des conséquences »

Le secrétaire général de l’OTAN, qui quittera son poste en octobre après dix ans à la tête de l’Alliance, s’est montré inquiet de la situation sur le champ de bataille.

Les forces russes sont prêtes à des pertes considérables pour des gains territoriaux minimes, avec « très peu de respect pour la vie humaine », a-t-il noté. « C’est pourquoi la situation sur le front est si difficile », a-t-il martelé.

Les soldats ukrainiens doivent rationner les obus d’artillerie qu’ils tirent face aux troupes russes, faute d’en recevoir suffisamment, a encore expliqué M. Stoltenberg. Selon certains experts, le rapport est d’un obus tiré côté ukrainien contre cinq côté russe.

Il a également déploré le blocage d’une aide des États-Unis de plus de 60 milliards de dollars au Congrès en raison du veto d’élus républicains favorables à l’ancien président américain Donald Trump.

« Tout retard a des conséquences sur le champ de bataille », a-t-il insisté, jugeant essentiel de transformer les annonces à court terme en « engagements à long terme, sur plusieurs années ».

Un engagement plus important de l’OTAN aux côtés de l’Ukraine se heurte toutefois à l’opposition de la Hongrie, l’État membre de l’Alliance atlantique resté le plus proche de Moscou depuis l’invasion russe de l’Ukraine le 24 février 2022.

M. Stoltenberg s’est entretenu mardi avec le premier ministre hongrois Viltor Orban pour tenter de le convaincre, lui proposant en particulier une sorte d’exception pour son pays, selon un diplomate de l’OTAN.