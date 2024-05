(Jérusalem) Les États-Unis ont annoncé avoir achevé jeudi une jetée provisoire sur la côte de la bande de Gaza, devant permettre d’acheminer plus d’aide dans le territoire ravagé par sept mois de guerre et dont les principaux points d’entrée sont bloqués depuis plus d’une semaine.

Agence France-Presse

Jeudi matin, des militaires américains, « soutenant la mission humanitaire de livraison d’aide humanitaire supplémentaire aux civils palestiniens dans le besoin, ont arrimé la jetée temporaire à la plage de Gaza », indique sur X le US Central Command (Centcom) Commandement interarmées américain compétent notamment pour le Proche-Orient.

« Il est prévu que des camions chargés d’aide humanitaire commencent à accoster dans les prochains jours », poursuit le Commandement, précisant que l’aide sera remise à l’ONU qui « coordonnera sa distribution dans Gaza ».

À Washington, le vice-amiral Brad Cooper du Centcom, a annoncé l’arrivée « d’environ 500 tonnes (d’aide humanitaire) dans les prochains jours […] réparties entre plusieurs bateaux ».

Contrôlée en amont à Chypre, l’aide sera distribuée « rapidement » dans Gaza une fois débarquée via cette jetée, a-t-il expliqué, ajoutant que « des milliers de tonnes d’aide sont dans les tuyaux » et se dirigent vers Chypre. « Il n’y aura pas de soldat américain sur le sol de Gaza », a-t-il insisté.

Cette jetée, d’un coût annoncé de 320 millions de dollars, selon le Pentagone, devait initialement être achevée le 2 mai. Le projet avait été annoncé en mars par le président Joe Biden, pour pallier aux restrictions imposées par Israël, allié historique des États-Unis, à l’acheminement terrestre de l’aide vers la bande de Gaza.

Le ministère britannique des Affaires étrangères a annoncé mercredi qu’un navire chargé d’aide avait quitté le port chypriote de Larnaca à destination de cette installation.

Il doit y débarquer environ 100 tonnes d’abris temporaires pour les habitants de Gaza, 2,4 millions de personnes dont environ 70 % ont été déplacées par la guerre, dans un territoire déjà surpeuplé et assiégé depuis sept mois.

C’est l’ONU, et « plus particulièrement le Programme alimentaire mondial, qui distribuera l’aide sur le terrain », a confirmé lors d’un point presse un porte-parole de l’armée israélienne, Nadav Shoshani.

La marine et des troupes d’infanterie encadrent cette « opération humanitaire », a-t-il ajouté sans autre détail, soulignant que de l’aide entrait en parallèle par la route dans la bande de Gaza.

Mercredi, plus de 200 camions sont entrés à Gaza, via le nouveau point de passage d’Erez-Ouest et celui de Kerem Shalom, chargés notamment de farine et de carburant (76 000 litres) et « nous allons les transférer au Programme alimentaire mondial pour approvisionner les organisations et les boulangeries à travers Gaza », a-t-il déclaré.

Israël a lancé une offensive sur la bande de Gaza en riposte à l’attaque sanglante sur son sol de commandos du Hamas et ses alliés, le 7 octobre.

L’aide internationale, strictement contrôlée par les autorités israéliennes, arrivait déjà au compte-gouttes, mais son entrée dans la bande de Gaza est désormais largement entravée aux deux principaux points de passage-Kerem Shalom depuis Israël et Rafah depuis l’Égypte.

L’armée israélienne s’est emparée le 7 mai du côté palestinien du point de passage de Rafah, par lequel transitait la totalité du carburant indispensable au fonctionnement des infrastructures et hôpitaux de Gaza –– privée d’alimentation électrique depuis le début de l’offensive israélienne - et à la logistique humanitaire.

Depuis, l’Égypte refuse de coordonner l’acheminement de l’aide avec Israël par Rafah, les deux pays se renvoyant la responsabilité du blocage.

Fermé plusieurs jours début mai après avoir essuyé des tirs de roquettes du Hamas, Kerem Shalom est officiellement ouvert, mais des organisations humanitaires affirment ne pas pouvoir y collecter l’aide acheminée, faute de carburant et en raison de combats alentour.

L’ONU et les ONG se montrent pas ailleurs circonspectes quant à la portée du port artificiel, arguant qu’il ne pourra se substituer à l’acheminement d’aide par voie terrestre.