Gaza Les États-Unis annoncent avoir arrimé la jetée provisoire

(Jérusalem) Les États-Unis ont annoncé avoir achevé jeudi une jetée provisoire sur la côte de la bande de Gaza, devant permettre d’acheminer plus d’aide dans le territoire ravagé par sept mois de guerre et dont les principaux points d’entrée sont bloqués depuis plus d’une semaine.