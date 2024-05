PHOTO VIA ASSOCIATED PRESS

(Pékin) Au moins 24 personnes sont mortes dans l’effondrement d’une partie d’une autoroute en Chine, dû aux fortes pluies mercredi dans la province du Guangdong (sud), ont annoncé les médias d’État.

Matthew WALSH Agence France-Presse

Des trombes d’eau se sont abattues ces dernières semaines dans la région industrielle du Guangdong, provoquant de graves inondations et des glissements de terrain. Ces derniers jours, les pluies diluviennes y ont été beaucoup plus fortes que la normale en cette période de l’année juste avant la saison des moussons.

Vingt véhicules ont été « piégés » par l’effondrement d’un tronçon de route, survenu peu après 2 h du matin (14 h heure de l’Est, mardi), impliquant 54 personnes au total, a annoncé l’agence d’État Chine Nouvelle.

Au moins « 24 personnes ont été confirmées comme étant décédées et 30 » ont été hospitalisées, a précisé Chine Nouvelle dans un bilan établi en milieu d’après-midi.

La vie des personnes hospitalisées n’est pas en danger, a ajouté l’agence, sans préciser la gravité de leurs blessures.

Une photographie aérienne publiée par la télévision d’État CCTV montre des véhicules accidentés gisant dans une profond fossé boueux.

Des dizaines de véhicules d’urgence et de grues se sont rassemblés le long de l’autoroute, dont un tronçon de près de 18 mètres, selon CCTV, s’est effondré entre la ville de Meizhou et le comté de Dabu dans cette province densément peuplée.

D’autres images, apparemment filmées avant l’aube, montrent des flammes émanant du fossé.

On entend un homme prévenir : « On ne peut pas aller plus loin » et ajouter que des parties de la route avaient cédé.

L’AFP n’a pas été en mesure de vérifier ces vidéos dans l’immédiat.

Environ 500 personnes ont été dépêchées sur le site pour participer aux secours. Elles appartiennent aux services chargés de la sécurité publique, des interventions d’urgence, de la lutte contre les incendies et du sauvetage minier, selon la chaîne de télévision.

Les autorités locales ont indiqué dans un avis qu’une partie de l’autoroute S12 était fermée dans les deux sens et ont ordonné aux véhicules d’emprunter des déviations.

« Catastrophe géologique naturelle »

CCTV a déclaré que l’effondrement était une « catastrophe géologique naturelle » qui s’est produite « sous l’impact de fortes pluies persistantes ».

Dans le sud de la Chine continentale, la province du Guangdong a été récemment frappée par une série de violents évènements climatiques depuis des inondations meurtrières jusqu’à une tornade, qui a fait cinq morts dans la ville de Canton la semaine dernière.

Après plusieurs jours de précipitations, des trombes d’eau se sont encore abattues dans la nuit de mardi à mercredi.

À Hong Kong, à quelque 150 km au sud de Canton, près de 10 000 éclairs ont été enregistrés en une nuit, selon l’observatoire météorologique de la ville.

Celui-ci a décompté 5914 éclairs en une heure mardi soir et 9437 en une nuit (de mardi 21 h à mercredi 11 h locales).

« L’intensification du changement climatique augmente la probabilité de fortes pluies qui n’apparaissent généralement qu’au cours des mois d’été », a déclaré le mois dernier Yin Zhijie, responsable des prévisions hydrologiques au ministère chinois des Ressources en eau, à la radio nationale chinoise.

La Chine est le plus gros émetteur de gaz à effet de serre contribuant au changement climatique, mais elle s’est engagée à réduire ses émissions à zéro d’ici à 2060.