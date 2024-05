Cinq morts dans des frappes russes sur l’est et le nord-est de l’Ukraine

(Kyiv) Cinq personnes dont un père et sa fille ont été tuées et une dizaine d’autres ont été blessées mercredi lors de plusieurs frappes russes dans l’est et le nord-est de l’Ukraine, ont annoncé les autorités régionales.

Agence France-Presse

Deux civils qui se trouvaient dans une voiture ont été tués par une bombe aérienne guidée lancée par les forces russes dans la région de Kharkiv, située dans le nord-est de l’Ukraine, a indiqué le gouverneur, Oleg Synegoubov.

Il s’agit d’une femme de 38 ans et de son père, a précisé le parquet général ukrainien.

« À 10 h du matin, les Russes ont frappé une voiture et une maison à Zolotchiv », village situé à une quinzaine de kilomètres de la frontière russe, à l’aide de « bombes aériennes guidées », a déclaré Oleg Synegoubov.

Six autres personnes ont été blessées, dont un enfant de 11 ans, a-t-il précisé sur Telegram indiquant que deux d’entre elles avaient été hospitalisées.

Plus tard dans la journée, une femme de 67 a succombé à ses blessures à la suite d’un bombardement russe sur le village de Lelioukivka, dans la même région, a indiqué le gouverneur.

La région de Kharkiv, frontalière de la Russie et dont une importante partie avait été occupée par l’armée de Moscou au début de son invasion, avant une contre-offensive victorieuse de Kyiv à l’automne 2022, reste sous un feu quasi constant.

Ces derniers mois, la Russie a utilisé de nouvelles et puissantes bombes aériennes guidées aux conséquences dévastatrices.

Comme ailleurs sur le front, depuis l’échec de la grande contre-offensive ukrainienne de l’été 2023, ce sont les forces russes qui sont à l’initiative dans la région de Kharkiv.

Une frappe russe distincte a fait deux morts et six blessés à Guirnyk, petite localité située à une quinzaine de kilomètres de la ligne de front dans la région de Donetsk (est), a déclaré sur Telegram son gouverneur Vadim Filachkine.

Le responsable a affirmé que les troupes russes avaient attaqué la ville à l’aide de lance-roquettes « Ouragan », partageant des photos d’une maison incendiée.

Kyiv affirme avoir frappé une raffinerie russe à 500 km de l’Ukraine

L’Ukraine a affirmé mercredi avoir mené une attaque nocturne avec un drone contre une importante raffinerie russe dans la région de Riazan, située dans l’ouest de la Russie, à près de 500 kilomètres de la frontière ukrainienne.

Cette nouvelle attaque a eu lieu sur fond de tensions avec Washington qui a critiqué ces derniers mois, selon des médias, les frappes de Kyiv contre des installations énergétiques situées sur le sol russe et lui a demandé d’y mettre fin.

« Un drone a été utilisé pour frapper la raffinerie de Riazan », a indiqué à l’AFP une source au sein des services spéciaux ukrainiens.

Des médias locaux ont rapporté des explosions et un incendie dans cette raffinerie propriété du géant pétrolier russe Rosneft qui, selon son site internet, a une capacité de 17 millions de tonnes de pétrole par an.

Le gouverneur régional, Pavel Malkov, a confirmé sur Telegram une « attaque de drone », mais sans donner plus de détails, en précisant qu’il n’y avait pas de victimes selon des informations préliminaires.

La ville de Riazan est située à environ 190 km au sud-est de Moscou.

L’Ukraine dont l’armée est en difficulté sur le front face aux forces russes a multiplié ces derniers mois des attaques de drones contre des raffineries et dépôts de pétrole en Russie, visant à perturber les capacités de production du pays.

Depuis le début de son invasion, la Russie frappe systématiquement des sites civils en Ukraine, à commencer par ses infrastructures énergétiques.