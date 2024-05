Des centaines de milliers de poissons meurent, la canicule en cause

Des centaines de milliers de poissons sont morts dans un réservoir de la province de Dong Nai, dans le sud du Vietnam, les habitants et les médias affirment que la responsabilité en incombe à une vague de chaleur extrême et au gestionnaire du lac.

Agence France-Presse

À l'instar d'une grande partie de l'Asie du Sud-Est, où les écoles ont récemment été contraintes de fermer plus tôt que prévu et où la consommation d'électricité a augmenté, le sud et le centre du Vietnam subissent une canicule dévastatrice.