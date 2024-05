(Jérusalem) Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a répété mercredi à Jérusalem au premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, l’opposition de Washington à un assaut israélien sur la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, selon un porte-parole du département d’État.

Agence France-Presse

Lors d’un entretien avec M. Nétanyahou, M. Blinken a « réitéré la position claire des États-Unis à propos de Rafah », a déclaré Matthew Miller, au sujet de l’offensive terrestre sur la ville, à laquelle le premier ministre israélien refuse de renoncer malgré l’opposition de l’ONU et de nombreuses capitales, qui craignent un carnage parmi les quelque 1,5 million de civils qui s’y entassent, en grande majorité des déplacés.

Les discussions entre MM. Blinken et Nétanyahou – d’abord en tête-à-tête, puis élargies à leurs collaborateurs – ont duré deux heures et demie.

C’est le 7e déplacement au Moyen-Orient de M. Blinken depuis l’attaque sans précédent menée le 7 octobre par le Hamas palestinien dans le sud israélien depuis la bande de Gaza, qui a déclenché une riposte tous azimuts d’Israël sur le territoire palestinien.

Les médiateurs-Égypte, Qatar, États-Unis-attendent toujours mercredi la réponse du Hamas à la dernière mouture en date d’une offre de trêve, comprenant une pause dans l’offensive israélienne et la libération de détenus palestiniens contre celle d’otages enlevés en Israël lors de l’attaque du 7 octobre.

M. Blinken avait assuré plus tôt que les États-Unis étaient « déterminés » à ce qu’Israël et le Hamas concluent dès « maintenant » cet accord de trêve, après près de sept mois de combats et bombardements dans la bande de Gaza, assiégée et menacée de famine.

Selon M. Miller, M. Blinken a discuté de cet accord de trêve avec M. Nétanyahou et estimé que « c’est le Hamas qui barre la route au cessez-le-feu ».

Le secrétaire d’État américain a également reconnu que davantage d’aide était entrée dans la bande de Gaza depuis qu’Israël avait autorisé en avril, sous pression américaine, l’ouverture de plus d’accès au territoire palestinien et il a répété à M. Nétanyahou « l’importance de maintenir et accélérer cette amélioration », selon M. Miller.