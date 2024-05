(Los Angeles) Des affrontements ont éclaté dans la nuit de mardi à mercredi en marge d’un rassemblement étudiant dénonçant la guerre menée par Israël à Gaza à l’Université UCLA, à Los Angeles, dernier épisode d’un mouvement étudiant qui secoue les États-Unis.

Étienne LAURENT Agence France-Presse

Les heurts ont éclaté quand un important groupe de contre-manifestants, pour beaucoup masqués, a attaqué un campement propalestinien installé sur une pelouse de l’UCLA, selon un photographe de l’AFP sur place.

Les assaillants ont tenté d’enfoncer une barricade improvisée autour du campement, composée de barrières métalliques et de panneaux de contreplaqué. Manifestants et contre-manifestants se sont ensuite opposés à coups de bâton et se sont lancé des projectiles.

« La violence en cours à l’UCLA est absolument abjecte et inexcusable », a fustigé la maire de Los Angeles, Karen Bass, ajoutant que la police de la ville était déployée sur le campus.

Cette dernière a indiqué avoir été appelée en renfort par la direction après « de nombreux actes de violence commis dans le campement à l’intérieur du campus ».

Tôt mercredi, les policiers étaient toujours présents en grand nombre sur le site universitaire.

Quelques heures plus tôt, la police de New York avait délogé des manifestants propalestiniens barricadés dans un bâtiment de l’université Columbia, intervenant manu militari sur le campus américain d’où est partie la mobilisation estudiantine propalestinienne.

Le campement de tentes installé sur la pelouse du site a été démantelé, a pu constater une journaliste de l’AFP dans la nuit de mardi à mercredi.

Environ 300 personnes ont été interpellées, a indiqué la police new-yorkaise.

Dans le sud-ouest du pays, la police de l’Université de l’Arizona a annoncé mercredi matin avoir utilisé du gaz lacrymogène pour disperser « un rassemblement illégal ».

En Caroline du Nord, sur la côte est, la police est intervenue mardi pour évacuer un campement sur un campus de Chapel Hill, arrêtant plusieurs manifestants dans un face-à-face tendu.

Accord

Depuis deux semaines, les mobilisations de soutien à Gaza se multiplient à travers les campus américains, de la Californie aux grandes universités du nord-est, en passant par le sud et le centre du pays – rappelant les manifestations contre la guerre du Vietnam.

Les étudiants appellent les établissements à couper les ponts avec des mécènes ou entreprises liés à Israël, et dénoncent le soutien de Washington à son allié israélien.

Se distinguant ainsi des autres institutions, l’université Brown dans l’État de Rhode Island a annoncé mardi avoir trouvé un accord avec les manifestants, prévoyant le démantèlement de leur campement en échange d’un vote de l’université en octobre sur d’éventuels « désinvestissements dans des “sociétés qui rendent possible et profitent du génocide à Gaza” ».

À Columbia, les négociations entre direction et groupes étudiants n’avaient pas abouti. « Les évènements de la nuit dernière sur le campus ne nous ont pas donné le choix », avait écrit la présidente de l’université, Minouche Shafik, dans une lettre rendue publique demandant à la police de New York d’intervenir sur le campus.

À Los Angeles, le président de l’UCLA Gene Block avait mis en garde avant les heurts de la nuit contre la présence de personnes extérieures à l’université.

Dimanche, des militants propalestiniens et pro-israéliens, soutenus par de nombreux manifestants extérieurs au campus, en étaient venus aux mains, avec des bousculades et des insultes.

« Beaucoup de manifestants et de contre-manifestants pratiquent leur militantisme de manière pacifique. Mais d’autres emploient des méthodes franchement choquantes et honteuses », avait écrit M. Block dans un message posté mardi sur le site de l’université.

« Ces incidents ont provoqué, tout particulièrement chez nos étudiants juifs, une profonde anxiété et de la peur », a-t-il ajouté.

À 6 mois de la présidentielle

Depuis le début du mouvement, des centaines de personnes-étudiants, enseignants et militants-ont été interpellées, parfois arrêtées et poursuivies en justice dans plusieurs universités du pays.

Les images de policiers antiémeute intervenant sur les campus, à la demande des universités, ont fait le tour du monde et on fait vivement réagir le monde politique, à six mois de la présidentielle dans un pays polarisé.

Joe Biden « doit faire quelque chose » contre ces « agitateurs payés », a déclaré mardi soir sur Fox News le candidat républicain Donald Trump. « Il nous faut mettre fin à l’antisémitisme qui gangrène notre pays aujourd’hui », a-t-il ajouté.

« Occuper par la force un bâtiment universitaire est la mauvaise approche » et ne représente « pas un exemple de manifestation pacifique », avait tonné avant l’intervention de la police John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche.