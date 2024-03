Nos chroniqueurs reviennent sur des nouvelles qui les ont réjouis ces derniers jours.

PHOTO RON CHENOY, USA TODAY SPORTS, FOURNIE PAR REUTERS Martin St-Louis était de retour derrière le banc du Canadien de Montréal, mardi soir, lors du match à Denver.

Le retour du coach St-Louis

Il était parti en catastrophe pour être auprès de son fils Mason, et on craignait qu’il ne revienne pas avant la fin de la saison. Bonne nouvelle : l’entraîneur du Canadien de Montréal Martin St-Louis a repris sa place derrière le banc des joueurs, à Denver, mardi soir. Et pour bien souligner son retour, ses joueurs lui ont offert une belle (et rare) victoire de 2-1 contre l’Avalanche. Parfois c’est quand quelqu’un s’absente qu’on réalise à quel point il compte pour nous. S’il fallait une preuve de plus que le coach St-Louis est apprécié, il l’a eue cette semaine.

Nathalie Collard, La Presse

PHOTO JAMES D. TILLER ET JAMES DI LORETO, TIRÉE DU SITE DU SMITHSONIAN NATIONAL MUSEUM OF NATURAL HISTORY Les chercheurs Calvin So et Arjan Mann présentent le crâne fossile de Kermitops au Smithsonian National Museum of Natural History.

Un fossile en l’honneur de Kermit

Comment ne pas sourire quand on apprend qu’un fossile vient d’être baptisé Kermitops gratus en l’honneur de… Kermit la grenouille ? Pour ajouter à l’aspect inusité de la découverte, le fossile, qui jette un nouvel éclairage sur l’évolution des amphibiens, ne vient pas d’être déterré par un archéologue. Il a plutôt attiré l’attention des scientifiques après avoir figuré depuis des décennies dans la collection du Smithsonian National Museum of Natural History, à Washington. Vieux de 270 millions d’années, il représente un amphibien aux gros yeux d’une espèce encore inconnue. À cause d’une légère déformation, le fossile semble présenter un sourire qui a rappelé aux chercheurs celui de la bonne vieille grenouille des Muppets.

Philippe Mercure, La Presse

PHOTO VALÉRIE REMISE, FOURNIE PAR LE CTDA La dramaturge et interprète Camille Paré-Poirier sur scène lors de la présentation de sa pièce Je viendrai moins souvent

Du bon théâtre à l’horizon

Il n’y a pas eu de meilleure pièce en 2023 au Théâtre d’Aujourd’hui que celle de Camille Paré-Poirier, Je viendrai moins souvent. Elle y racontait la relation complice et complexe qu’elle entretenait avec sa grand-mère. Celle-ci, transférée dans un CHSLD, allait affronter à la fois la démence et la crise de la COVID-19. Bonne nouvelle, Camille Paré-Poirier travaille sur une nouvelle pièce. Elle vient d’en présenter des extraits dans le cadre de l’évènement Le grand éphémère au Vieux-Port de Montréal. Le sujet est angoissant : on lui a découvert une tumeur à la moelle épinière à l’adolescence. Mais si j’en juge par les extraits mis en lecture, ça donnera encore une fois du très bon théâtre.

Alexandre Sirois, La Presse

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Le camp Mercier est situé à moins d’une heure de route de Québec, dans la réserve faunique des Laurentides.

Le paradis du ski de fond

Non, l’hiver n’est pas (tout à fait) terminé dans une partie du Québec. Pas au camp Mercier en tout cas. Situé à moins d’une heure de route de Québec, dans la réserve faunique des Laurentides, le camp Mercier est un véritable paradis du ski de fond. Quel bonheur ce fut de prolonger ma saison de ski et mon hiver pendant quelques jours le week-end dernier dans ce site enchanteur, dont les pistes sont entretenues à la perfection par la SEPAQ. Malgré notre hiver doux, le camp Mercier a été ouvert tous les jours depuis le 1er décembre, et restera ouvert jusqu’au 7 avril prochain si vous voulez vous lancer sur vos skis de fond une dernière fois avant le printemps.

Vincent Brousseau-Pouliot, La Presse

