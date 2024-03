Voici ce qu’on devra surveiller lors du lancement officiel de la saison 2024 du Baseball majeur.

Associated Press

Le « Sho » commence

Ohtani a déjà fait ses premiers pas avec les Dodgers la semaine passée en Corée du Sud, mais tous les yeux seront tournés vers lui alors que Los Angeles accueillera les Cardinals de St. Louis. La vedette aux 700 millions US ne lancera toutefois pas cette saison, alors qu’il se remet d’une deuxième reconstruction ligamentaire du coude. Il a commencé 2024 avec trois coups sûrs en 10 présences et deux points produits tandis que les Dodgers ont divisé leur série de deux matchs contre les Padres de San Diego.

Duel de titans dans l’Est

Zack Wheeler et Spencer Strider s’affronteront dans une affiche courue dans l’Est de la Nationale entre les Phillies et les Braves d’Atlanta, à Philadelphie.

Wheeler vient d’accepter une prolongation de contrat de trois ans et 126 millions pour les saisons 2025 à 2027 ce printemps. L’artilleur de 33 ans aurait pu devenir joueur autonome au terme de la présente saison, mais il s’est plutôt engagé pour plus longtemps à Philadelphie, où il fait partie de l’élite depuis qu’il s’est à la formation, en 2020.

Pendant ce temps, Strider, 25 ans, a développé un nouveau lancer. Le droitier a travaillé sur une courbe ce printemps pour ajouter à son répertoire. C’est plutôt une mauvaise nouvelle pour les frappeurs : sans cette courbe, Strider a dominé les Majeures avec 281 retraits sur des prises en 186 manches et deux tiers la saison dernière et terminé quatrième au scrutin du Cy-Young dans la Nationale.

Joueur par excellence en 2023, Ronald Acuna fils a aidé les Braves à terminer 14 matchs devant les Phillies lors des deux dernières saisons. Mais les Phillies ont éliminé les Braves en quatre matchs en séries de divisions chaque fois.

Nouvelles adresses

Plusieurs vedettes effectueront leurs débuts avec une nouvelle formation. Juan Soto, qui n’a que 25 ans, a été échangé des Padres aux Yankees de New York cet hiver et sera aux côtés d’Aaron Judge quand ces derniers visiteront les Astros de Houston. En fin de rencontre, les Astros pourraient bien tenter de museler Soto à l’aide de Josh Hader, releveur no 1 étoile qui a signé un contrat à Houston en janvier.

Corbin Burnes sera quant à lui au monticule pour les Orioles de Baltimore contre les Angels de Los Angeles après la transaction du 1er février qui l’a fait passer des Brewers de Milwaukee au Maryland. Matt Chapman devrait être au troisième but pour les Giants de San Francisco, tandis que Rhys Hoskins sera en uniforme pour les Mets de New York.

Bienvenue sur la grande scène

Deux des plus beaux espoirs du baseball, Jackson Chourio des Brewers et Wyatt Langford, avec les Rangers du Texas, effectueront leurs premiers pas dans la MLB. Chourio, âgé de 20 ans, a signé un contrat de huit ans et 82 millions cet hiver, plus lucratif contrat garanti pour un joueur sans expérience des grandes ligues. Langford atteint quant à lui les Majeures moins d’un an après avoir été le quatrième choix au total au repêchage de 2023.

Malgré des camps impressionnants, l’avant-champ des orioles Jackson Holliday et le voltigeur des Nationals de Washington James Wood n’ont pas été en mesure de se tailler une place dans la formation.

Abonnés absents

Plusieurs équipes amorceront leur saison sans leur releveur no 1, blessé. C’est le cas des Diamondbacks de l’Arizona (Paul Sewald), des Orioles (Felix Bautista), des Brewers (Devin Williams), des Twins du Minnesota (Jhoan Duran) et des Blue Jays de Toronto (Jordan Romano).

Champions en titre dans l’Est de l’Américaine, les orioles ont embauché Craig Kimbrel, huitième de tous les temps avec 417 sauvetages, pour remplacer Bautista, qui devrait rater la saison complète après une reconstruction ligamentaire et une autre intervention au coude.

Les Mets retrouveront toutefois Edwin Diaz, qui a raté la dernière campagne après avoir subi une opération au genou.