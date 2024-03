Les matchs Phillies-Braves et Brewers-Mets reportés

(New York) Les matchs d’ouverture prévus à New York et Philadelphie ont été reportés à vendredi en raison des conditions météorologiques.

Mike Fitzpatrick Associated Press

Pete Alonso et les Mets de New York devaient accueillir les Brewers de Milwaukee jeudi après-midi, à l’occasion de la première journée où tous les clubs des Ligues majeures de baseball doivent être en action cette saison. Les Dodgers de Los Angeles et les Padres de San Diego ont donné le coup d’envoi à la campagne avec une série de deux rencontres à Séoul, en Corée du Sud, la semaine dernière.

Une pluie soutenue est toutefois attendue jeudi dans Queens, et les Mets ont annoncé mercredi que leur match d’ouverture a été reporté à vendredi vers 13 h 40.

Quelques minutes plus tard, les Phillies de Philadelphie ont annoncé que leur match d’ouverture, qui devait se dérouler à guichets fermés, contre les Braves d’Atlanta a été déplacé de jeudi à vendredi, à 15 h 05, en raison de Dame Nature.