PHOTO JOHN BAZEMORE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(North Port) Les Braves d’Atlanta ont conclu une nouvelle entente des ligues mineures avec Jesse Chavez, lundi, permettant au releveur droitier d’effectuer son cinquième séjour avec l’équipe de la Géorgie.

Associated Press

Chavez, qui est âgé de 40 ans, a été libéré par les White Sox de Chicago samedi. Son entente avec les Braves comprend une invitation pour leur camp d’entraînement printanier, portant à 29 leur effectif en Floride.

Chavez s’est d’abord joint aux Braves le 11 décembre 2009, après avoir été acquis des Rays de Tampa Bay en retour de Rafael Soriano. Il a ensuite été échangé aux Royals de Kansas City, moins d’un an plus tard. Les Braves ont de nouveau acquis Chavez des Cubs de Chicago en retour du releveur Sean Newcomb le 21 avril 2022, avant de l’échanger aux Angels de Los Angeles un peu plus tard cette saison-là dans une transaction qui a permis aux champions de la Série mondiale en 2021 d’obtenir les services du spécialiste des fins de match Raisel Iglesias.

Les Braves ont ensuite réclamé Chavez au ballottage en fin de saison 2022, et lui ont consenti un contrat à titre de joueur autonome avant la saison 2023, alors qu’il a présenté une moyenne de points mérités de 1,56 avec un sauvetage en 36 présences au monticule.

Chavez a été libéré par les White Sox de Chicago après avoir affiché une moyenne de 11,56 en sept manches sur la butte ce printemps.

L’enclos des Braves semblait être complet avant l’arrivée de Chavez, à quatre jours du match d’ouverture de l’équipe contre les Phillies à Philadelphie.