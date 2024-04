Blue Jays 0 – Astros 8 Yordan Alvarez frappe deux circuits dans la victoire

(Houston) Yordan Alvarez a cogné deux longues balles et a égalé son sommet personnel en carrière avec quatre coups sûrs, Cristian Javier et quatre lanceurs de relève ont uni leurs efforts pour limiter leurs adversaires à un seul coup sûr, et les Astros de Houston ont vaincu les Blue Jays de Toronto 8-0, mercredi soir.