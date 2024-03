(Séoul) Après avoir chassé Yoshinobu Yamamoto du match en première manche, à ses débuts dans les Majeures, et après avoir vu ses Padres de San Diego inscrire leur plus haut total de points contre les Dodgers de Los Angeles, Xander Bogaerts était triste de quitter le Gocheok Sky Dome.

Stephen Wade Associated Press

« Nous devons venir ici plus souvent », a-t-il mentionné.

Jake Cronenworth a égalé un sommet personnel avec quatre coups sûrs et quatre points produits et les Padres ont infligé un revers de 15-11 aux Dodgers, jeudi.

La défaite est survenue après que les Dodgers eurent congédié l’interprète de Shohei Ohtani, Ippei Mizuhara.

Mizuhara a perdu son emploi mercredi, après que des informations rapportées par le quotidien Los Angeles Times et la chaîne ESPNl eurent lié à un preneur de paris illégaux.

Ohtani a soulevé trois ballons près de la piste d’avertissement et fut 1-en-5, pour un total de 3-en-10 avec un point produit dans cette série. Il n’a pas parlé aux médias après la rencontre.

« J’espère que “Sho” va bien, mais vous savez, nous devons nous assurer de prendre soin de notre travail, a dit Mookie Betts, qui a conclu la soirée avec quatre coups sûrs et six points produits pour les Dodgers, incluant le premier circuit de la saison dans les Ligues majeures. Peu importe les cartes dans nos mains, nous devons les jouer. »

Yamamoto et Dave Roberts, le gérant des Dodgers, ont insisté sur le fait que la situation entourant Mizuhara n’a pas contribué à la défaite.

« J’ai du regret de ne pas avoir pu garder l’équipe dans le match dès le début. J’en assume la responsabilité, a déclaré Yamamoto. Je dois simplement être prêt pour le prochain départ. »

Les Padres ont partagé les honneurs de cette série de deux rencontres – la première à être présentée en Corée du Sud dans l’histoire du Baseball majeur.

Après que les Dodgers eurent transformé un retard de 9-2 en déficit de 12-11, Manny Machado a cogné un circuit de trois points en neuvième manche aux dépens du releveur J. P. Feyereisen.

Les Padres ont dominé les Dodgers 17-16 au chapitre des coups sûrs. Luis Campusano s’est signalé avec trois coups sûrs, et le voltigeur de centre âgé de 20 ans, Jackson Merrill, a obtenu ses deux premiers coups sûrs en carrière dans les Ligues majeures.

Les Dodgers ont commis trois erreurs en défensive qui ont entraîné deux points non mérités.

Yamamoto (0-1) a ratifié un pacte de 12 ans et 325 millions US avec les Dodgers, un record pour un lanceur envers lequel les attentes sont très élevées. Les frappeurs des Padres ont malmené le détenteur de deux titres de joueur par excellence de la Ligue du Pacifique, et il a retraité au vestiaire avec une moyenne de points mérités de 45,00 après avoir offert cinq points, quatre coups sûrs, un but sur balles, avoir atteint un frappeur et avoir commis une balle passée.

Le triple de deux points de Cronenworth, le ballon-sacrifice de Ha-Seong Kim, le double d’un point de Campusano et le simple d’un point de Tyler Wade ont permis aux Padres de se forger rapidement un coussin de 5-1. Bogaerts a ajouté un simple de deux points au cours d’une poussée de quatre points en troisième manche contre Michael Grove.

« Il n’avait simplement la maîtrise de ses tirs, alors ce n’est pas une question d’étoffe, a expliqué Roberts. Quand tu es un lanceur qui maîtrise bien tes lancers, comme il l’a fait pendant toute sa carrière, et que tu rates tes cibles, tu tires de l’arrière dans les comptes, tu atteins des frappeurs… C’est un gars facile à gérer, tu sais qu’il va revenir en force. »

Michael King (1-0) a signé la victoire à son premier match avec les Padres après avoir été acquis des Yankees de New York en retour de Juan Soto. King a concédé trois points en trois manches et un tiers de travail.

Robert Suarez a obtenu les quatre derniers retraits du match pour obtenir le sauvetage du côté des Padres.

Le partant des Padres, Joe Musgrove, a alloué cinq points, sept coups sûrs et deux buts sur balles en deux manches et deux tiers de travail.

Mike Schildt a obtenu sa première victoire en tant que gérant de la troupe de San Diego.

« Il y a eu beaucoup de courage et de résilience, a-t-il exprimé. C’est un gros match pour l’identité de ce groupe. »