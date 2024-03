(Séoul) Shohei Ohtani pourrait être plus qu’un frappeur de choix cette saison, finalement.

Stephen Wade Associated Press

Le gérant des Dodgers de Los Angeles Dave Roberts a déclaré lundi qu’Ohtani — qui ne grimpera pas sur le monticule cette saison après avoir subi une deuxième intervention chirurgicale au coude droit — devrait bientôt recommencer à lancer, ce qui pourrait lui permettre de jouer au champ extérieur cette saison.

« Shohei sera d’abord et avant tout un frappeur de choix cette saison, a dit Roberts. Dès que nous rentrerons aux États-Unis, il recommencera à lancer, ce qu’il n’a toujours pas fait jusqu’ici. Nous verrons comment ça se déroulera. Si son bras est suffisamment rétabli, alors nous discuterons de la possibilité qu’il joue au champ extérieur. Mais je sais déjà qu’il ne se retrouvera pas sur le monticule cette saison. »

C’est la première fois que les Dodgers discutent ouvertement de la possibilité d’offrir plus de responsabilités à Ohtani depuis qu’il a ratifié un contrat de 10 ans et 700 millions US. Bien sûr, on ignore toujours à quel moment le Japonais pourrait commencer à patrouiller le champ extérieur — et s’il s’agit d’une véritable option ou non.

Ohtani et les Dodgers entameront la saison régulière des Ligues majeures mercredi à Séoul en disputant deux matchs contre les Padres de San Diego. Ce seront les deux premiers matchs officiels du Baseball majeur à se dérouler en Corée du Sud. Ohtani est au cœur de toutes les conversations, notamment parce qu’il était accompagné de sa femme après avoir annoncé le mois dernier qu’ils s’étaient mariés.

Le compatriote d’Ohtani, Yu Darvish, sera sur la butte pour les Padres mercredi, et il l’affrontera pour la première fois dans un match de saison régulière.