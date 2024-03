L’intervention chirurgicale de type Tommy John, de même que la chirurgie arthroscopique et la reconstruction du ligament croisé antérieur, figure parmi les plus grandes avancées en médecine sportive des 50 dernières années.

(Glendale) Il existe un lien entre Tommy John et le Dr Frank Jobe, en 1974, et les joueurs Shohei Ohtani, Justin Verlander et Bryce Harper. Une tendance lourde auprès des joueurs étoiles du Baseball majeur. Surtout au monticule, mais également au bâton.

Une intervention chirurgicale qui a tout révolutionné.

Il y a près de 50 ans, le 25 septembre 1974, Jobe a réparé une déchirure du ligament collatéral ulnaire du bras gauche de John. Il s’agissait d’un exploit historique, mais également d’une bouée de sauvetage pour John, qui a disputé 14 saisons supplémentaires dans les Ligues majeures plutôt que de devoir tirer sa révérence — et le nom résonne encore aujourd’hui dans la médecine sportive, bien au-delà de sa carrière de joueur.

L’intervention chirurgicale de type Tommy John.

« Je ne serais pas ici en ce moment si ce n’était pas de cette intervention chirurgicale, a admis le lanceur des White Sox de Chicago Michael Kopech. Ç’a doublé la durée de ma carrière. »

« Ç’a simplement prolongé et préservé de nombreuses carrières, a-t-il expliqué. Pas seulement au baseball, mais également dans d’autres sports où nous aidons de nombreux athlètes, surtout ceux qui doivent lever leurs bras au-dessus de leur tête. Mais au niveau du baseball, je crois que ça nous a permis de voir certains des plus grands athlètes de l’histoire poursuivre leur carrière pendant de nombreuses années. »

L’idée de l’intervention de type Tommy John est venue dans les travaux de Jobe à Rancho Los Amigos, un hôpital du sud de la Californie, où des médecins transféraient des tendons afin d’aider des patients atteints de la poliomyélite.

Jobe a simplement appliqué le même concept au coude de John. Il a retiré le tendon du muscle long palmaire du bras droit de John, a percé quatre trous dans son coude gauche, puis utilisé ce tendon pour remplacer celui qui était déchiré.

« Ça n’était pas une idée révolutionnaire, a dit Jobe en juillet 2013, environ sept mois avant sa mort. C’était uniquement révolutionnaire pour le coude. »

Aujourd’hui, l’intervention chirurgicale de type Tommy John demeure essentiellement la même que celle pratiquée par Jobe en 1974. Les médecins ont cependant effectué de grandes percées afin de préserver le nerf ulnaire, de même que pour limiter le développement de tissus cicatriciels, de manière à placer le ligament au bon endroit et de s’assurer qu’il ait la bonne tension.

L’évolution de l’intervention — de même que les progrès réalisés au niveau de la condition physique des joueurs — est visible dans les résultats enregistrés sur le terrain.

Verlander a gagné le trophée Cy Young dans la Ligue américaine en 2022, deux ans après avoir subi l’intervention de type Tommy John. Kopech est passé sous le bistouri en 2018, et sa balle rapide atteignait en moyenne 95,2 mph la saison dernière. L’artilleur des Dodgers de Los Angeles Tyler Glasnow a subi la procédure en 2021, et il a retiré un sommet personnel de 162 frappeurs sur des prises en 120 manches lancées la saison dernière. Harper, qui a également subi l’intervention de type Tommy John en novembre 2022, a retrouvé sa place dans la formation des Phillies de Philadelphie en mai dernier.

Puis, évidemment, il y a Ohtani, qui a ratifié un contrat record de 700 millions US avec les Dodgers quelques mois après avoir subi une deuxième intervention chirurgicale majeure à un coude.

« Si vous calculez le coût financier, alors je crois que l’intervention chirurgicale de type Tommy John est la chirurgie reconstructive la plus rentable de l’histoire », a déclaré le Dr Neal ElAttrache, le thérapeute en chef des Dodgers et des Rams de Los Angeles, dans la NFL.

Cette intervention est devenue une source de fierté pour Jobe au fil du temps.

ElAttrache s’est souvenu d’un souper organisé par le Temple de la renommée du baseball auquel il avait participé avec sa femme pour souligner la contribution historique de Jobe. Il était assis à une table en compagnie de Jobe, John et du légendaire lanceur Sandy Koufax — dont la carrière s’est terminée abruptement à 30 ans en raison d’une douleur chronique à un coude.

« Frank a dit : “Sandy, mon seul regret, c’est que j’aurais voulu être plus allumé et penser à cette intervention plus tôt dans ma carrière. Tu aurais pu poursuivre ta carrière pendant de nombreuses saisons” », a raconté ElAttrache.