(Séoul, République de Corée) Le simple d’un point de Shohei Ohtani a couronné une poussée de quatre points des Dodgers de Los Angeles en huitième manche qui leur a permis de l’emporter 5-2 contre les Padres de San Diego, mercredi soir, en lever de rideau de la saison des Ligues majeures de baseball à Séoul, en Corée du Sud.

Stephen Wade Associated Press

Le match a véritablement basculé après qu’un roulant de routine soit passé au travers du panier du gant du joueur de premier but des Padres Jake Cronenworth, pavant la voie à la victoire des Dodgers.

Ohtani a complété la rencontre avec deux coups sûrs en cinq présences au bâton, à son premier match officiel depuis qu’il a ratifié un contrat de 10 saisons et 700 millions US avec les Dodgers. Une foule de 15 952 spectateurs a assisté à la rencontre présentée au Gocheok Sky Dome, à l’occasion du premier match de l’histoire des Ligues majeures en Corée du Sud.

« Ç’a été une journée exigeante, a reconnu le lanceur des Dodgers Tyler Glasnow. C’était bruyant – l’ambiance était cool. »

Le joueur étoile japonais, qui est limité à un rôle de frappeur de choix en raison d’une deuxième intervention chirurgicale à un coude, a aussi commis une bourde mentale qui a entraîné le dernier retrait de la huitième manche. Il a été retiré en retournant vers le deuxième coussin, à la suite d’un ballon de routine de Freddie Freeman, entraînant un double jeu mettant un terme à la manche.

Les Padres menaient 2-1 à l’aube de la huitième manche lorsque Max Muncy a soutiré un but sur balles à Wandy Peralta. Teoscar Hernandez, qui disputait aussi son premier match avec les Dodgers, a enchaîné avec un simple aux dépens de Jhony Brito (0-1), l’un des joueurs que les Padres ont obtenus dans une transaction qui a permis aux Yankees de New York de faire l’acquisition du joueur étoile Juan Soto.

Josh Outman a obtenu une passe gratuite – les lanceurs des Padres ont distribué neuf buts sur balles – et Kiké Hernandez a soulevé un ballon-sacrifice qui a créé l’égalité.

Adrian Morejon s’est amené en renfort et Gavin Lux a frappé un puissant roulant qui a transpercé le panier du gant de Cronenworth, permettant à Hernandez de croiser le marbre pour porter la marque à 3-2.

« Ç’aurait pu se produire bien avant ça. Mais ça s’est produit à ce moment précis, et c’est moche, a reconnu Cronenworth. C’était une balle à double jeu facile. »

Une erreur a plutôt été inscrite à la fiche de Cronenworth, bien malgré lui.

« C’est moche pour “Cro”, a admis le gérant des Dodgers Dave Roberts. Nous avons joué de chance. Il faut en profiter lorsque ces occasions se présentent. »

Mookie Betts et Ohtani ont enchaîné avec un simple d’un point chacun.

Betts, Ohtani et Freeman sont devenus les trois premiers joueurs par excellence des Ligues majeures à occuper les trois premiers rangs du rôle des frappeurs d’une équipe depuis Joe Morgan, Pete Rose et Mike Schmidt chez les Phillies de Philadelphie pendant 10 matchs en 1993. Les autres sont Rose, Morgan et George Foster à l’époque de la Big Red Machine des Reds de Cincinnati le 13 mai 1978, ainsi que Rose, Morgan et Johnny Bench le 5 mai 1976.

Betts, qui a été déplacé à l’arrêt-court cette saison, et Ohtani ont cumulé quatre coups sûrs en neuf présences à la plaque au sommet de l’ordre des frappeurs des Dodgers.

Daniel Hudson (1-0), le troisième artilleur des Dodgers à défiler sur la butte, a accordé un coup sûr en septième manche.

Evan Phillips a été parfait en neuvième pour enregistrer le sauvetage. C’était la sixième victoire d’affilée des Dodgers contre les Padres en match d’ouverture.