Plongeon Le Canada en or aux compétitions au 3 mètres

Claude-Olivier Lisé-Coderre, Mathilde Laberge et Lila Stewart ont été les grandes vedettes du jour à l’Invitation internationale de Dresden, vendredi, en Allemagne. Lisé-Coderre a remporté la médaille d’or au tremplin de 3 m dans la catégorie B, alors que Laberge et Stewart ont uni leurs forces pour monter sur la plus haute marche du podium au 3 m synchronisé.