PHOTO ROBIN VAN LONKHUIJSEN, AGENCE FRANCE-PRESSE Un tableau de Vincent Van Gogh volé puis remis à un détective d’art néerlandais dans un sac IKEA a été exposé mercredi pour la première fois depuis sa restitution.

Le Van Gogh restitué dans un sac IKEA réapparaît

Un tableau de Van Gogh qui avait été dérobé en pleine nuit, aux premiers jours de la pandémie, a miraculeusement retrouvé sa place dans un musée néerlandais cette semaine, où il a été présenté à la presse. Emballé dans une taie d’oreiller et un sac IKEA, le précieux colis – valant entre 4 et 9 millions de dollars canadiens – avait été remis par un homme anonyme à un détective surnommé l’« Indiana Jones du monde de l’art » en septembre dernier. Désormais marqué d’une profonde égratignure, Le jardin du presbytère de Nuenen au printemps sera exposé à partir du 29 mars à Rotterdam. Ça change des toiles aspergées de peinture.

Marie-Claude Malbœuf, La Presse

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE La Ville de Québec va s’inspirer du Réseau express vélo montréalais (photo) pour bâtir un réseau cyclable de 150 kilomètres.

Un vrai réseau cyclable à Québec

Wow ! Le maire de Québec Bruno Marchand voit grand avec l’annonce d’un réseau cyclable de 150 kilomètres qui devrait sillonner notre magnifique capitale nationale d’ici 2034. Mieux : plus de la moitié du réseau sera en place d’ici cinq ans. On parle de véritables pistes sécurisées inspirées du Réseau express vélo montréalais – un projet qui, malgré les craintes initiales, est un indéniable succès. Ceux qui aiment casser du sucre sur le dos des cyclistes oublient que les déplacements en vélo font d’une pierre quatre coups : ils réduisent la congestion routière, diminuent la pollution, favorisent la santé et coûtent moins cher que les déplacements en voiture. Qui dit mieux ?

Philippe Mercure, La Presse

PHOTO VALÉRIE MACON, AGENCE FRANCE-PRESSE Tracy Chapman a fait une apparition surprise à la 66e soirée des Grammy, dimanche. Sa pièce Fast Car a depuis atteint le sommet du classement des écoutes en ligne de la plateforme iTunes aux États-Unis.

La victoire des femmes aux Grammy

On décante encore l’incroyable 66e cérémonie des Grammy, largement dominée par les femmes. Du retour inattendu de Tracy Chapman à l’apparition surprise de Céline Dion en passant par l’énergie brute de Miley Cyrus, la voix puissante d’Annie Lennox, la résilience de Joni Mitchell et le triomphe de Taylor Swift, cette soirée a célébré le talent et la puissance des femmes, trop longtemps laissées pour compte par l’industrie de la musique. Ne manquait que Beyoncé, sagement assise dans la salle. Gagnante du plus grand nombre de trophées dans l’histoire, Queen Bee n’a jamais remporté celui de l’album de l’année. Une incongruité que son mari, Jay Z, lauréat du Dr. Dre Global Impact Award, a dénoncée. Avec raison.

Nathalie Collard, La Presse

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Avec le concours de Clic Santé, il est désormais facile de faire un test de dépistage du cancer colorectal.

Enfin un dépistage facile pour le cancer colorectal

Le Québec a (enfin !) un programme de dépistage plus systématique du cancer colorectal (les autres provinces en ont un depuis longtemps). De 50 à 74 ans, il est fortement recommandé de faire tous les deux ans un test de selles pour dépister le cancer colorectal. Depuis lundi, c’est très simple : on prend rendez-vous sur Clic Santé, on va chercher le test dans un centre de vaccination, on le rapporte 48 heures plus tard, et une infirmière s’occupera du suivi. Plus besoin de voir son médecin. Ce test permet de sauver des vies : le taux de survie au cancer colorectal est de 90 % s’il est diagnostiqué durant les deux premiers stades, contre 11 % au quatrième stade (le plus avancé). Prochaine étape à mettre sur pied : que le gouvernement du Québec envoie une lettre de rappel par la poste à toutes les personnes de 50 à 74 ans, comme ça se fait en Ontario.

Vincent Brousseau-Pouliot, La Presse

