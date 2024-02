La 66e cérémonie des prix Grammy, dimanche, a permis de beaux moments de musique, de nostalgie et de surprises… dont une apparition sur scène de Céline Dion. Tous les trophées de la soirée ont été remportés par des femmes, dont Taylor Swift, Billie Eilish, Miley Cyrus et Victoria Monét.

Taylor Swift au sommet, Céline Dion présente

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Tous les gramophones dorés de la soirée ont été remis à des femmes, dimanche soir. Parmi les gagnantes, la chanteuse Taylor Swift, qui a dominé la culture populaire sur tous les fronts en 2023. Sa victoire pour l’album de l’année (son troisième de la soirée), pour son superbe Midnigths, lui a permis de battre un nouveau record de l’histoire des Grammy : elle est devenue la première artiste à l’emporter quatre fois dans cette catégorie. Moment marquant de la soirée : Swift a reçu le plus important trophée de la soirée des mains de nulle autre que… Céline Dion ! La chanteuse québécoise a fait une apparition surprise pour présenter ce prix qu’elle avait elle-même reçu il y a 27 ans. « Quand je dis que je suis heureuse d’être présente, je le pense du plus profond de mon cœur », a-t-elle lancé à la salle, visiblement émue. Autre grosse surprise de la soirée (pour les admirateurs) : en remportant le prix du meilleur album pop vocal, son treizième en carrière, Taylor Swift a annoncé en direct la date et le titre de son prochain album. The Tortured Poets Department sortira le 19 avril prochain.

Les autres gagnantes

Les femmes menaient par ailleurs les citations dans les plus importantes catégories cette année, dont l’album, la chanson et l’enregistrement de l’année. L’auteure-compositrice-interprète SZA était l’artiste la plus nommée cette année aux prix Grammy et elle a terminé la soirée avec trois prix en main. Au total, huit prix ont été remis pendant la soirée principale. Le trophée de la meilleure chanson de l’année a été remis à Billie Eilish pour What Was I Made For ?, chanson composée pour le film Barbie. Miley Cyrus a reçu le prix de l’enregistrement, pour Flowers et Victoria Monet a été sacrée meilleure nouvelle artiste. Dans la catégorie de l’album de musique urbaine latine (música urbana), Karol G s’est démarquée, tandis que Lainey Wilson a reçu le prix du meilleur album country grâce à Bell Bottom Country.

Touchante nostalgie

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

La soirée a été un beau moment de célébration de grands artistes des dernières décennies, durant lequel des femmes qui ont marqué la musique ont été invitées à présenter des catégories ou à performer. Joni Mitchell, Mariah Carey, Christina Aguilera et Tracy Chapman ont toutes été de la soirée. Mitchell, en prestation pour la première fois sur la scène des prix Grammy, a été majestueuse et touchante. Du haut de ses 80 ans, elle a été solide lors de son interprétation de Both Sides Now, accompagnée de la Montréalaise Allison Russell, de Brandi Carlisle, de Blake Mills, de Lucius, de Jacob Collier et de Sista Strings. Également de la soirée, la légende Stevie Wonder a rendu hommage à son ami Tony Bennett, mort l'an dernier. Billy Joel a présenté son premier simple en trois décennies, un autre retour marquant sur scène.

Spectaculaires performances

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Si Dua Lipa a su ouvrir la cérémonie en en mettant plein la vue, la deuxième performance de la soirée a été l’un des plus beaux moments de la cérémonie de plus de trois heures. Tracy Chapman a été majestueuse, accompagnée du talentueux Luke Combs, qui a récemment repopularisé la chanson Fast Car. Cela faisait longtemps que l’on n’avait pas vu Tracy Chapman sur scène. Et quel retour ce fut. Leur interprétation de Fast Car a été accueillie par une ovation debout. SZA a elle aussi offert un très bon moment de musique, à la hauteur de son règne au chapitre des citations cette année. Billie Eilish, toujours excellente, accompagnée de Finneas, a créé un émouvant et remarquable moment de musique. Pour la première fois, la géniale Miley Cyrus a interprété son succès Flowers, sacré quelques instants avant meilleure performance pop solo de l’année, son tout premier Grammy en carrière. Le second a suivi, lorsqu’elle a remporté le prix de l’enregistrement de l’année. Annie Lennox, accompagnée de Wendy & Lisa, a interprété Nothing Compares 2 U, à la mémoire de Sinéad O’Connor, marquant également la soirée d’un poignant moment musical.

Autres moments marquants

L’immense carrière du rappeur Jay Z a été célébrée durant la soirée. L’artiste a reçu le prix de l’impact global. Sur scène, accompagné de sa fille Blue Ivy, il a remercié plusieurs de ceux qui ont contribué à son succès, de Dr Dre à sa femme, Beyoncé, qui le regardait depuis la salle. Il a d’ailleurs pris le temps de mentionner, trois fois plutôt qu’une, que « cette jeune femme » est l’artiste la plus récompensée de l’histoire des Grammy, mais qu’elle n’a jamais reçu celui de l’album de l’année. « Ça n’a aucun sens. » Pour la toute première fois, l’afrobeat s’est taillé sa place durant la cérémonie : Burna Boy, 21 Savage et Brandi, très bien entourés de dizaines de danseurs, musiciens et choristes, ont fait danser toute la salle le temps d’un fabuleux numéro.