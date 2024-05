Le troisième album de Lary Kidd, un tiers de Loud Lary Ajust, est son plus irrévérencieux, mais aussi son plus poli. Pas dans le sens civilisé.

Sur Le cheval blanc de Napoléon, Lary Kidd joue plus que jamais le rôle de Jeune Homme, personnage excessif en tous points de vue, au discours à la fois présomptueux et ignorant. « L’opposé d’un citoyen modèle », comme décrit simplement sur Speak White.

Cette pièce, la deuxième de 11, commence avec les mots de Michèle Lalonde qui récite son célèbre texte. Lary en détourne complètement le sens en consacrant le sien à la cocaïne. Comme vient de le faire Obia le Chef sur Purelaine, Lary déploie un impressionnant champ lexical pour décrire la substance qui a finalement eu raison de Tony Montana.

Le coke rap ne se limite pas à cette chanson. En fait, il est omniprésent. Même si la drogue dure n’est pas toujours mentionnée, le style de vie qui y est associé est mis de l’avant. Richesse ostentatoire, jolies filles, activités nocturnes, armes à feu. « Je suis le cauchemar québécois », résume Lary sur P’tit cochon, qui est bonifié d’un couplet de Fléau Dicaprio, rappeur qui excelle également dans l’art de la vulgarité soigneusement exprimée.

Seuls deux autres MC, mais non les moindres, ont reçu des invitations : Loud et le Parisien d’origine gabonaise Benjamin Epps. Les deux vieux amis se retrouvent de belle façon sur Oui monsieur. Ils échangent des séries de quatre strophes sur lesquelles ils rappellent leurs réussites. Loud Lary Ajust tournera d’ailleurs dans plusieurs villes du Québec au cours de l’été pour célébrer le 10e anniversaire de Blue Volvo. De quoi tu parles ? profite d’un texte efficace de Benjamin Epps et d’un beat bien lourd de Danny Ill.

Le cheval blanc de Napoléon sonne particulièrement bien. Les voix sont claires, les percussions cognent, les basses vibrent. Le travail de Tim Buron et de Gabriel Meunier, respectivement au mix et à la matrice, mérite d’être souligné. Celui d’Ajust, qui a réalisé la totalité du disque avec quelques coups de pouce, aussi. Il a créé une variété d’ambiances qui s’arriment à merveille avec l’attitude « pas de Belle et Bum pour un vrai bum » de Lary. Les fantômes de la SOCAN, qui pourrait habiter une maison hantée, les guitares sur le « lean » de Moishes Riopelle et le groove rétro crépusculaire de So Cold se démarquent.

Les expériences drumless Magazines de mode freestyle et drill What’s the drilly ? nous ont moins convaincu, mais sont loin d’être des échecs. Le dernier extrait, Angle obtus, pourrait fort bien être un succès d’été, mais sa présence sur Le cheval blanc de Napoléon détonne. Son atmosphère lumineuse est loin des cris d’oiseaux menaçants de Mobb Deep qui ouvrent l’album.

Lary Kidd sera en spectacle aux Foufounes Électriques, les 13 et 14 juin, dans le cadre des Francos de Montréal. Il sera précédé de Fléau Dicaprio accompagné d’Obia le Chef.

Extrait de Fantômes de la SOCAN

