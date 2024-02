La 66e cérémonie des prix Grammy se déroule dimanche et la remise des gramophones dorés s’annonce palpitante, entre la domination de SZA (avec neuf sélections), la présence de la vedette du moment Taylor Swift et les citations des Québécois Yannick Nézet-Séguin, Rufus Wainwright et Allison Russell. Petit guide pour mieux s’y retrouver.

La soirée des Grammy Quand ? Le 4 février, à 20 h Où ? La soirée est diffusée en direct du Crypto.com Arena de Los Angeles sur CityTV, CBS et Paramount+, ainsi que sur YouTube TV À noter : Environ 80 des 94 prix seront remis au cours de la Première cérémonie, diffusée en direct sur live.grammy.com et sur YouTube le 4 février à partir de 15 h 30.

Pourquoi regarder la soirée ?

Si la musique populaire vous intéresse, les prix Grammy réunissent au même endroit, durant la même soirée, tous ceux (à part les quelques artistes boudés, nous y reviendrons) qui font tourner la planète pop. L’humoriste Trevor Noah se chargera de l’animation cette année encore. Le Sud-Africain a toujours très bien joué ce rôle qu’il tient depuis quatre ans et il court même la chance de remporter un prix cette année, l’enregistrement de son spectacle I Wish You Would étant cité dans la catégorie du meilleur album d’humour.

Les courses à suivre

PHOTO MICHAEL TRAN, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Taylor Swift

Les femmes mènent le jeu cette année. Dans la catégorie de l’album de l’année, on trouve sept femmes ou groupe de femmes parmi les huit finalistes : SZA, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Miley Cyrus, Lana Del Rey, Janelle Monáe et boygenius. L’auteur-compositeur-interprète Jon Batiste complète la liste. La même chose se produit dans les catégories de l’enregistrement et de la chanson de l’année, Jon Batiste étant encore une fois le seul finaliste masculin. Compte tenu de la grande année qu’elle a connue, il y a fort à parier que Taylor Swift (forte de six sélections) l’emportera souvent durant la soirée de dimanche.

Les prestations de la soirée

PHOTO BRIDGET BENNETT, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES La fameuse Sphere de Las Vegas, à partir de laquelle U2 donnera une prestation à la soirée des Grammy

La soirée des Grammy est reconnue pour ses numéros musicaux pour lesquels on ne lésine pas sur les frais de production. Cette année encore, l’alignement de vedettes qui monteront sur scène nous assure une cérémonie intéressante : Billie Eilish, Dua Lipa, Travis Scott, Olivia Rodrigo, Burna Boy, Joni Mitchell, Brandi Carlile, SZA et Luke Combs sont notamment attendus. Pour la première fois en 22 ans, Billy Joel fera également partie des artistes qui présenteront un numéro durant la cérémonie. La semaine dernière, les prix Grammy ont annoncé que U2 serait également de la partie… en direct de la Sphere, à Las Vegas, où le groupe est en résidence en ce moment. La soirée s’annonce donc divertissante !

Des victoires québécoises en vue ?

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Allison Russell

Des Québécois, habitués des prix Grammy, se sont de nouveau démarqués cette année. La Montréalaise Allison Russell, déjà nommée à quatre reprises par le passé, a reçu quatre nouvelles sélections cette année : deux pour la pièce The Returner, une pour l’album du même nom et une autre pour la chanson Eve Was Black. Le chef d’orchestre Yannick Nézet-Séguin, lauréat de trois prix Grammy en carrière, a deux nouvelles chances d’être récompensé, dans les catégories du meilleur disque d’opéra (pour Blanchard : Champion) et de la meilleure performance orchestrale (avec l’Orchestre de Philadelphie). Rufus Wainwright est quant à lui cité dans la catégorie du meilleur album folk, pour son disque Folklocracy, en compagnie notamment de Joni Mitchell et de Paul Simon. Rufus Wainwright sera d’ailleurs l’un des présentateurs de la Première cérémonie des prix Grammy, qui précède la grande soirée. La plupart des gramophones dorés (plus de 80) sont remis pendant cet évènement, animé par l’auteur-compositeur Justin Tranter. Les trois Montréalais en lice pour des prix sont tous cités dans des catégories présentées lors de cette Première cérémonie et seront tous les trois sur place pour cueillir leurs trophées en cas de victoire.