(Toronto) De nombreuses facettes du paysage musical diversifié du Canada seront représentées dimanche au gala des prix Grammy.

David Friend La Presse Canadienne

Qu’il s’agisse de grandes vedettes internationales, d’artistes classiques ou de créateurs en coulisses, les nommés canadiens couvrent un large éventail de genres et de styles.

L’ingénieur de son et mixeur de musique pop Serban Ghenea est en tête du peloton avec sept nominations, tandis que le rappeur Drake et la chanteuse folk Allison Russell en ont chacun quatre.

La plupart des 94 prix Grammy, y compris de nombreuses catégories où figurent des nommés canadiens, sont remis lors d’une cérémonie préalable qui sera diffusée en direct sur le site Grammy.com.

Le principal gala des prix Grammy, qui sera animé par Trevor Noah, sera diffusé sur Citytv et CBS.

Voici cinq moments canadiens à surveiller.

Le meneur

Puisque Serban Ghenea a déjà un nombre incroyable de 19 Grammy à son actif, il devra peut-être investir dans une autre étagère après la cérémonie de cette année. Le magicien de la pop né en Roumanie et élevé au Canada finit par se mesurer à lui-même dans plusieurs catégories pour différents projets. Dans l’enregistrement de l’année, son travail pour réaliser Anti-Hero de Taylor Swift, Vampire d’Olivia Rodrigo ou Worship de Jon Batiste pourrait être reconnu. Pour l’album de l’année, son nom apparaît pour Midnights de Taylor Swift et Guts, d’Olivia Rodrigo. Et dans la catégorie du meilleur enregistrement « danse pop », il signe deux succès avec le DJ et producteur David Guetta qui sont en nomination.

La surprise

Avec neuf victoires aux prix Grammy, il est surprenant que Joni Mitchell n’ait jamais offert de prestation au gala. Mais l’autrice-compositrice-interprète de 80 ans va bientôt pouvoir tenter cette expérience. Il y a beaucoup de mystère quant à savoir si d’autres musiciens connus pourraient rejoindre Mitchell sur scène. Étant donné que les Grammy apprécient les collaborations et qu’elle est l’une des interprètes vivantes les plus légendaires de la musique, il y a probablement une longue liste de participants volontaires. Mitchell est également nommée dans la catégorie du meilleur album folk pour un album en spectacle enregistré en juin 2022 alors qu’elle revenait sur scène après des années d’ennuis de santé. Il rivalise avec Folkocracy, du Montréalais Rufus Wainwright.

L’étoile montante

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Allison Russell

Même si Allison Russell a été saluée par la critique et comblée de nominations aux prix Grammy ces dernières années, elle n’a pas encore remporté l’un des trophées. Cela pourrait changer puisqu’elle détient quatre nominations pour The Returner. Son deuxième album est notamment en lice pour le meilleur album Americana.

Le retour

Ce n’est pas exactement un retour à part entière aux Grammy, mais Drake redevient plus présent à la remise de prix. Après plusieurs années de boycottage, l’artiste torontois a récolté quatre nominations pour des morceaux de son album de 2022. Mais voici l’explication : techniquement, ce sont toutes des collaborations, depuis que son album Her Loss a été créé en partenariat avec le rappeur d’Atlanta 21 Savage. Les nominations Drake sont dans les catégories du meilleur album rap, de la performance rap mélodique, de la chanson rap et de la performance rap. Le véritable test pour savoir si lui et les Grammy feront amende honorable aura lieu l’année prochaine, lorsque For All the Dogs, son dernier album solo, sera admissible.

Les autres

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Yannick Nézet-Séguin

Parmi les nouveaux prétendants aux Grammy se trouve le groupe torontois Alvvays, qui a décroché une nomination pour la meilleure performance musicale alternative avec son succès indépendant Belinda Says. Le chef d’orchestre et pianiste montréalais Yannick Nézet-Séguin espère enrichir sa récolte de trophées avec deux autres nominations dans les catégories classiques.

Il y a aussi Henry Walter, originaire d’Halifax, connu sous le nom de producteur Cirkut, qui vise son deuxième trophée avec Higher Than Ever Before de Disclosure, en lice pour le meilleur enregistrement « danse électronique ». Joel Zimmerman, originaire de Niagara Falls, surnommé Deadmau5, partage sa nomination avec le producteur américain Kaskade pour leur album Kx5, qui est en lice pour le meilleur album danse ou électronique.