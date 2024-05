C’est fête pour l’orgue de la Maison symphonique cette semaine dans le cadre de la fin de saison de l’Orchestre symphonique de Montréal, qui marque également le retour de Rafael Payare dans la métropole. Quatre organistes se sont succédé à la console du Casavant inauguré il y a 10 ans dans un – long ! – programme mettant à profit sa vaste palette de couleurs. La Presse a assisté mercredi soir à la deuxième des trois représentations.

Il n’y a que ce genre de concerts pour nous faire entendre plusieurs praticiens du même instrument les uns à la suite des autres avec orchestre. On a ainsi pu retrouver les deux solistes du concert d’inauguration de 2014, Jean-Willy Kunz, organiste en résidence, et Olivier Latry, organiste émérite et concepteur de l’orgue en collaboration avec le facteur de Saint-Hyacinthe. En outre, deux femmes ont été mises à contribution : la Québécoise Isabelle Demers et la Franco-Coréenne Shin-Young Lee, épouse et ancienne élève de Latry.

L’orchestre a choisi deux des partitions les plus connues pour orgue et orchestre, la Symphonie no 3 en do mineur, op. 78, de Saint-Saëns, et la Symphonie concertante du Belge Joseph Jongen, de même que la Toccata festiva de Barber et Jubilate !, une création du Québécois Denis Gougeon.

Soulignons la modestie d’Olivier Latry, qui, malgré sa stature, se « contente » de la Symphonie de Saint-Saëns, qui n’est ni un concerto ni une démonstration de virtuosité, et laisse à son épouse la démonstrative Toccata festiva, qu’il a pourtant enregistrée avec l’Orchestre de Philadelphie, qui en avait assuré la création en 1960.

Mme Lee n’en fait pas moins un tabac dans cette œuvre extrêmement exigeante, notamment dans l’épatante cadence au pédalier. On remarque également son expressivité : jamais du reste de la soirée le Casavant ne chantera autant que sous ses doigts.

Isabelle Demers se charge ensuite de la non moins virtuose Symphonie concertante de Jongen. Pour ceux qui ne la connaissent pas, la musicienne est probablement la plus brillante organiste québécoise des 50 dernières années, depuis Raymond Daveluy, disons. Diplômée de la Juilliard School de New York, elle est maintenant titulaire de la classe d’orgue de l’Université McGill.

Si Demers impressionne par ses moyens (elle est de plus la seule à jouer par cœur, ce qui n’est pas une mince tâche vu les nombreux changements de registrations – les mélanges de sonorités de l’orgue), elle convainc moins sur le plan musical. Tout est d’une égalité parfaite, trop parfaite. Elle ne goûte pas les surprises harmoniques et ne « joue » pas (au sens littéral) avec le texte dans les passages rapides.

Après l’entracte, la création de Gougeon fait un bel effet sous les doigts de Jean-Willy Kunz, qu’on aurait aimé plus fantasque. Les alternances du majeur et du mineur, le climat parfois halloweenesque (on pense à Sokolović), parfois glassien (un passage au milieu évoque clairement le pape du minimalisme états-unien), le lyrisme des cordes… tout concourt à garder l’attention constamment en éveil.

Le grand moment de la soirée reste néanmoins la Symphonie de Saint-Saëns, dirigée d’un seul souffle par Rafael Payare, avec Olivier Latry à la console à traction mécanique (celle située dans les hauteurs de la Maison symphonique).

La continuité entretenue par le chef n’empêche pas du tout les contrastes entre les différentes parties, avec un Allegro moderato initial impérieux, beethovénien, et un Poco adagio extatique (cette couleur des cordes !). On s’en souviendra longtemps.

Le même programme est redonné ce jeudi soir, à 19 h 30.