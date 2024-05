Contrairement à ce que craignait Marc Boucher, directeur artistique du Festival Classica, la salle était plus garnie que la scène pour son concert d’ouverture consacré à la peu connue mais fascinante Messe des morts de Gossec. La salle Claude-Champagne, d’une capacité de près de 1000 personnes, n’en avait pas moins l’air plutôt clairsemée.

Dommage, car il valait amplement la peine de faire souffrir ses mollets pour se rendre à la salle de la faculté de musique de l’Université de Montréal. Car même si l’inspiration de Gossec n’a pas toujours été au rendez-vous tout au long de ses 95 années (!) d’existence, comme l’a judicieusement rappelé Mathieu Lussier, à la tête d’Arion pour l’occasion, le compositeur français était assurément dans une « bonne passe » quand il a couché sur papier cette sorte de requiem qui annonce Mozart, si ce n’est, par moments, Beethoven et Berlioz. Une œuvre dont c’était sans doute, si on en croit le chef, la première canadienne.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Le chef Mathieu Lussier

Le style, voguant entre style galant et style antico, évoque souvent Carl Philip Emanuel Bach (son Magnificat notamment), mais surtout Pergolèse et son Stabat Mater, dont certains enchaînements harmoniques se retrouvent de manière presque identique dans la Messe des morts, en particulier dans le « Lacrymosa ».

Dans le « Tuba mirum », c’est à Berlioz qu’on pense, avec ces effets de spatialisation créés par un orchestre à vents placé au balcon.

Le « Dies irae », même s’il est loin d’être aussi saisissant que celui de Mozart, auquel on ne peut s’empêcher de le comparer, n’en reste pas moins très efficace avec ses notes répétées vibrées, un peu comme dans l’Air du froid du King Arthur de Purcell.

Les couleurs instrumentales, qui font la part belle aux vents, ont un côté très français, aidé par la présence à Paris à l’époque de Joseph Stamitz, qui initia Gossec au style de Mannheim.

L’exécution, sans être absolument irréprochable, rend bien justice à l’œuvre par la ferveur des troupes en présence, en premier lieu du chef, qui connaît très bien cette musique.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Le chœur de la Messe des morts de Gossec

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE La soprano Magali Simard-Galdès et le ténor Haitham Haidar 1 /2



Si l’orchestre est un peu « vert » par moments, et le chœur (le Studio de musique ancienne de Montréal), un peu faible en volume, en particulier du côté des altos, la direction de Mathieu Lussier est à peu près sans défaut, si ce n’est quelques largos un peu trop volontaires.

Du côté des cinq solistes, on retiendra plus volontiers la contribution du baryton-basse Geoffroy Salvas, presque trop sonore par moments (mais que d’aisance et d’étoffe !), de l’éloquent ténor Philippe Gagné et de la soprano Magali Simard-Galdès, qui a pu se faire valoir dans deux airs exigeants. Sa consœur Myriam Leblanc n’est guère en reste, mais le ténor Haitham Haidar est peut-être celui qui appelle le plus de réserve avec son timbre passablement chevrotant.

Le Festival Classica se poursuit ce mercredi, à 19 h 30, avec un concert de musique de chambre française à l’église Sainte-Famille de Boucherville.

Consultez la programmation complète

Aussi au Festival Classica

PHOTO CAROLINE CÔTÉ, TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE SOPHIE NAUBERT La soprano Sophie Naubert

Le meilleur du chant mozartien au féminin

« Porgi, amor », « Parto, parto », les deux airs de la Reine de la nuit… C’est à une véritable dégustation de bonbons vocaux – et orchestraux – que le Festival Classica nous convie jeudi, à 19 h 30, à la salle Claude-Champagne, avec son concert Amoureuses de Mozart. Quatre chanteuses de la relève canadienne – la mezzo-soprano Amelia Keenan et les sopranos Michelle Bawden, Elisabeth St-Gelais et Sophie Naubert – se glisseront dans la peau des héroïnes de La clémence de Titus, des Noces de Figaro et de La flûte enchantée aux côtés d’Arion Orchestre Baroque et de son chef Mathieu Lussier.

Emmanuel Bernier, collaboration spéciale

PHOTO YOEL LEVY, FOURNIE PAR LE FESTIVAL CLASSICA Le chef d’orchestre David Shemer

Splendeurs du baroque français

Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville est l’exemple même du compositeur injustement méconnu. Il suffit d’écouter les grands motets d’une inspiration peu commune de ce contemporain de Rameau pour s’en convaincre. On pourra en entendre deux le 3 juin (19 h 30) dans la magnifique église patrimoniale Sainte-Famille de Boucherville grâce aux bons soins de l’Orchestre baroque de Jérusalem (sous la direction de David Shemer), de l’Ensemble Caprice et de l’Ensemble ArtChoral (sous la direction de Matthias Maute). Également au programme : une ouverture du Journal du printemps de Johann Caspar Ferdinand Friedrich. Les mêmes protagonistes se retrouvent le lendemain, même lieu, même heure, pour un programme de raretés baroques des quatre coins de l’Europe.

Emmanuel Bernier, collaboration spéciale

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Le violoncelliste Stéphane Tétreault en 2019

Tétreault fête le violoncelle de la Belle Époque

Le violoncelle a trouvé quelques-unes de ses plus belles pages en France à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. La sonorité opulente de Stéphane Tétreault, qui se produira aux côtés du pianiste Olivier Godin, mettra idéalement en lumière des classiques comme l’Élégie et la Sonate pour violoncelle et piano no 2 de Fauré, mais également des raretés de Reynaldo Hahn et de Théodore Dubois, dans la lignée des 150 ans de naissance du premier et du centenaire de la mort du second. C’est à l’église Sainte-Famille de Boucherville le 6 juin, à 19 h 30.

Emmanuel Bernier, collaboration spéciale