53es prix Juno Charlotte Cardin en tête des nominations

Charlotte Cardin est l’artiste la plus citée aux prochains prix Juno, avec six nominations, dont celle du meilleur album et de l’artiste de l’année. Le Québec sera bien représenté à la 53e soirée de célébration de la musique canadienne, avec une cinquantaine de nominations au total, annoncées mardi matin.