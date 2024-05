En 20 ans, le cofondateur du Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue Alain Vézina s’est constitué un répertoire d’anecdotes digne de Michel Barrette. Compte rendu de notre visite dans un évènement auquel les mélomanes rouynorandiens font confiance.

C’est vendredi soir, dans la salle du Centre des congrès de Rouyn-Noranda, et Alain Vézina est assis au premier rang. Assis, manière de parler : le cofondateur du Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue (FGMAT) tient difficilement en place et même si le spectacle de Richard Séguin n’invite pas spécialement à se brasser le bonbon, cette réincarnation rouynorandienne du lapin Energizer, 62 ans, affiche l’exubérance d’un jeune noceur dans un rave.

Retour en arrière. Nous sommes en 2004, au lendemain d’un hommage à Bach présenté à Rouyn-Noranda, par le guitariste abitibien de réputation internationale Rémi Boucher. Le mélomane Jean-Charles Coutu est à ce point enthousiasmé qu’il veut donner les moyens au musicien de récidiver le plus rapidement possible et à un plus grand nombre de ses concitoyens de goûter au même émerveillement que lui.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Alain Vézina et Jean-Charles Coutu, cofondateurs du Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue

Monsieur Coutu venait alors tout juste de prendre sa retraite à la suite d’une féconde carrière à la Cour provinciale, durant laquelle il aura mis sur pied un tribunal itinérant afin d’entendre les causes chez les Autochtones du Nord-du-Québec. Mais se la couler douce à la maison ? Pas trop son genre, répond en riant un des meilleurs amis sur lesquels la vie musicale abitibienne aura pu compter.

« Je m’en souviens comme si c’était hier : j’étais devant le magasin Kresge, Alain était de l’autre côté de la rue et j’ai crié : “Alain, j’ai besoin de toi” », raconte celui qui, à 88 ans, a toujours la parole bien droite. En neuf semaines, ce duo improbable, un juge et un ancien disquaire, a monté la première édition de son festival, qui célèbre depuis vendredi son 20e anniversaire.

« Dès le lendemain, j’étais sur le téléphone », se rappelle Vézina qui, toutes les fois qu’on le croisera durant notre passage à Rouyn-Noranda, le week-end dernier, aura son appareil vissé à l’oreille, quand il n’en sera pas à régaler une audience hilare d’anecdotes abracadabrantes.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Jean-Charles Coutu

« Est-ce que je t’ai raconté la fois où ? »

« Alain, des anecdotes ? T’es sûr que tu parles du bon Alain ? », ironisent ses sœurs Suzanne, Hélène et Louise, croisées sur le site extérieur de l’évènement, où elles offrent toutes les trois de leur temps, bénévolement.

En 20 minutes d’entrevue, mais on sent que ça pourrait durer des heures, Vézina évoquera notamment la fois où Al Di Meola aurait exigé 10 000 $ de plus à son cachet, alors qu’il était attendu sur scène depuis 20 minutes, sous prétexte que son agent, à qui il venait de donner son 4 %, avait mal négocié son contrat. « J’avais pas eu le choix d’appeler à la banque. »

Il évoquera aussi la fois où le groupe America a découvert, à son réveil, son véhicule de tournée sous la neige, un 28 mai – l’expérience abitibienne totale. Et la fois où, pour cause de bagages égarés, les Gipsy Kings ont dû aller se choisir des costumes à… L’Aubainerie.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Le site du festival, un samedi midi

Oreilles confiantes

L’existence même d’un évènement comme ce festival en dit long sur la vitalité culturelle de Rouyn-Noranda. Une vitalité qui tient sans doute à son insularité – les autres propositions musicales se trouvent à plusieurs heures de route –, mais aussi à la curiosité d’un public fidèle. Que Richard Séguin arrive à rameuter deux fois 650 personnes n’a peut-être rien d’étonnant.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Richard Séguin, au FGMAT

Mais que 400 personnes viennent écouter une guitariste comme l’Américano-Brésilienne Lari Basilio, une sorte d’épigone de Joe Satriani, un dimanche soir par-dessus le marché, il y a de quoi être impressionné. Chaque année, le FGMAT écoule, avant même d’avoir révélé son alignement partant, 150 passeports à 200 $ chacun, achetés à l’aveugle par des mélomanes aux cœurs et aux oreilles confiants.

Selon les résultats préliminaires d’achalandage de l’édition actuelle, 61 % de ses festivaliers proviennent de Rouyn-Noranda et 18 % de l’extérieur de la région de l’Abitibi-Témiscamingue. Quelque 16 500 spectateurs y avaient participé en 2023.

À l’instar de plusieurs de ses semblables, le FGMAT fait cependant face à un vieillissement de son public, son spectateur moyen ayant 55 ans. L’inclusion d’un groupe comme Les Shirley dans sa programmation témoigne d’une volonté de renverser la vapeur et samedi soir, malgré le crachin et la température pas encore estivale, une foule de vingtenaires était venue se prendre en pleine gueule une ardente leçon de rock.

La personne qui a osé une séance de body surfing ? Vérification faite, il ne s’agissait pas d’Alain Vézina.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Une séance de body surfing durant le spectacle des Shirley

Diversité musicale

« Je pense que les contacts et la passion de monsieur Coutu nous ont beaucoup, beaucoup aidés. C’est un homme de pouvoir, qui utilise son pouvoir à bon escient, et il n’y en a pas assez dans notre société », laisse tomber son acolyte, visiblement ému.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Alain Vézina en entrevue

Et ce qui a été un élément clé, c’est qu’on a présenté dès le début plusieurs genres de musique. Alain Vézina

Les trois derniers jours du festival en sont la flamboyante preuve. Où, ailleurs, peut-on entendre de la musique dite du monde (le Québécois d’origine haïtienne Wesli), de la musique instrumentale (le duo australien Opal Ocean), de l’indie pop (San James, Frais Dispo), du country comique (La Famille Denuy), du black métal (Blinded by Faith) et du Chicago blues (Christone Kingfish Ingram) ?

« Parlant de blues, ça me fait penser… » C’est Alain Vézina qui repart. « Est-ce que je t’ai raconté la fois où, en descendant de l’avion, Johnny Winter m’a demandé du Taco Bell ? J’essayais de lui expliquer qu’il n’y avait pas de Taco Bell au Québec, encore moins en Abitibi. »

Le défunt bluesman texan, pour la petite histoire, avait fini par savourer des hamburgers de chez Morasse Poutine, un bien meilleur choix.

Le FGMAT se poursuit jusqu’au 1er juin. Les frais d’hébergement et de déplacement pour ce reportage ont été payés par le festival, qui n’a eu aucun droit de regard sur celui-ci.

