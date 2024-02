(Québec) Il n’y a pas que le projet de tramway à Québec. L’administration de Bruno Marchand a présenté mardi un plan pour l’aménagement de 150 km de pistes cyclables protégées aux quatre coins de la ville, dans un modèle similaire au REV à Montréal.

La Ville de Québec se donne 10 ans pour compléter ces 14 axes de son Corridor Vélo cité (CVC). Le réseau se rendra du centre-ville jusqu’à Val-Bélair, l’aéroport ou encore l’est de Beauport. Pour l’instant, compte tenu de l’état d’avancement des travaux de planification, les fonctionnaires ne peuvent dire si des voies de voitures seront retranchées.

IMAGE FOURNIE PAR LA VILLE DE QUÉBEC Les 14 axes du Corridor Vélo cité que veut compléter Québec d’ici 2034.

Dans la capitale, 50 % des déplacements de moins d’un kilomètre sont faits en automobile et 77 % de ceux de moins de 5 km. La Ville pense donc que plusieurs citoyens pourraient choisir de délaisser la voiture s’ils disposent de pistes cyclables protégées et sécuritaires.

« On ne travaille pas pour les plus crinqués, on travaille pour que les gens se sentent vraiment confortables sur le réseau », résume Véronique Samson, conseillère en planification du transport et urbaniste à la Ville de Québec.

La Ville estime que 30 millions de dollars seront nécessaires pour mettre en place ce réseau. Elle veut compléter 90 km d’ici 5 ans et les 150 km d’ici 2034. Comme le REV à Montréal, les pistes du CVC seront plus larges, séparées physiquement du trafic et le réseau sera doté d’une identité visuelle.