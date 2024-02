L’actualité bouge vite. Retour sur des évènements marquants de la semaine, histoire de vous faire une tête à temps pour vos soupers du week-end.

La Presse

L’IA et nous

L’impact de l’intelligence artificielle sur nos vies peut nous sembler abstrait. Oui, le robot conversationnel ChatGPT a fait beaucoup parler depuis un an, mais encore ? Le chroniqueur Alexandre Sirois expose de façon limpide comment l’IA changera notre vie en 2024. Du triage à l’hôpital à la façon dont nous ferons l’épicerie et nous consommerons la culture, la « machine » apprend à la vitesse grand V, et elle nous assistera de plus en plus dans nos décisions. De quoi alimenter nos discussions et nos réflexions toute l’année.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE En trois ans, les dépenses pour des produits et services pour un chien ont bondi de 23 %, et passeront à 3020 $ en moyenne en 2024.

Combien pour pitou ?

Les propriétaires de chat ou de chien estiment que la relation avec leur animal n’a pas de prix. Littéralement. Notre collègue Marie-Eve Fournier aborde cette question sensible, qui peut avoir un réel effet sur le portefeuille. Elle rapporte qu’en trois ans, les dépenses pour des produits et services pour un chien ont bondi de 23 %, et passeront à 3020 $ en moyenne en 2024. Accueillir un animal domestique demande donc une bonne planification financière, écrit-elle, même si, évidemment, le rendement de l’investissement peut être incomparable.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Aux Jardins Millen, la facture pour un appartement et des services peut dépasser les 111 000 $ par an !

Vieillir peut coûter (très) cher

Le coût de la vie dans les résidences privées pour aînés grimpe encore plus vite que l’inflation et certains résidants ont vu leur loyer grimper de 65 % ces dernières années, a constaté la journaliste d’enquête Ariane Lacoursière. Aux Jardins Millen, la facture pour un appartement et des services peut même dépasser les 111 000 $ par an ! La pénurie de personnel, la réglementation et la conjoncture économique expliqueraient la majoration des prix… de même que la fermeture récente de nombreuses résidences, désormais incapables de faire leurs frais. Québec promet une aide supplémentaire, mais beaucoup se demandent si cela sera suffisant pour que tous puissent se payer les soins dont ils ont besoin.

PHOTO FOURNIE PAR NETFLIX Le documentaire The Greatest Night in Pop raconte la spectaculaire genèse de la ballade We Are The World.

Dans les coulisses de We Are The World

Réunir Michael Jackson, Lionel Richie, Cyndi Lauper, Bob Dylan, Bruce Springsteen, Stevie Wonder et quelques dizaines d’autres superstars dans un studio, un soir, pour enregistrer une chanson pour lutter contre la famine en Afrique… était un pari complètement fou. L’affaire s’est conclue avec la création de la pièce We Are The World, succès mondial de 1985. Mais la catastrophe a été évitée de peu, réalise-t-on en visionnant le documentaire The Greatest Night in Pop, offert sur Netflix. Le journaliste Marc-André Lemieux discute des moments les plus fous de cette fascinante aventure avec l’animateur Mike Gauthier et le professeur de musicologie Danick Trottier.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE L’Alliance de Montréal attire les foules à Montréal.

Du sport comme jamais

Pour beaucoup de gens, Montréal n’est pas une véritable ville de sports. À part le Canadien, qui fait courir les foules dans la métropole ? Or, les temps changent, constate le chroniqueur Alexandre Pratt. Combien d’équipes présentent régulièrement des matchs à guichets fermés dans le Grand Montréal ? Au moins six, écrit-il, en évoquant les ventes de billets records pour le CF Montréal, le Rocket, l’équipe féminine de hockey, les Alouettes ou l’Alliance, notamment. La hausse du coût de la vie ne serait pas étrangère à cet engouement pour d’autres équipes que le CH, ajoute-t-il. Après tout, tout le monde n’a pas des centaines de dollars à dépenser pour assister à un match en personne.