Nos chroniqueurs reviennent sur des nouvelles qui les ont réjouis ces derniers jours.

PHOTO COLE WILSON, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Plus de 13 000 personnes ont répondu à Elmo, qui a demandé à ses abonnés sur X comment ils allaient.

Elmo est là…

Comment allez-vous ? C’est la question toute simple que Elmo, la célèbre marionnette rouge de Sesame Street, a posée à son demi-million d’abonnés sur X lundi. Il a été littéralement submergé : plus de 13 000 réponses qui brossent un portrait pas toujours rose de l’état d’esprit des Américains. À un point tel que le compte du président Biden a cru bon intervenir sur X lui aussi pour rappeler l’importance d’être présent pour les autres. Et pour dire aux Américains de ne pas hésiter à demander de l’aide au besoin. Quand les réseaux sociaux sont autre chose qu’une foire d’empoigne, il faut le souligner.

Nathalie Collard, La Presse

PHOTO HO, LA PRESSE CANADIENNE En brisant des falaises de l’Île-du-Prince-Édouard, la tempête Fiona a révélé des fossiles datant d’avant l’apparition des dinosaures.

Des fossiles révélés par Fiona

En 2022, la tempête tropicale Fiona a frappé de plein fouet les provinces de l’Atlantique et les Îles-de-la-Madeleine, provoquant des dégâts considérables. Mais à quelque chose malheur est bon, dit-on. On a appris cette semaine qu’en brisant des falaises de l’Île-du-Prince-Édouard, la tempête a révélé des fossiles datant d’avant l’apparition des dinosaures. Empreintes de tétrapode, fougère, aile de libellule : certaines découvertes ne se retrouvent qu’à une poignée d’autres endroits dans le monde. On évoque maintenant la création d’un centre de recherche dans l’île. Souhaitons que cela s’avère. Qui sait : peut-être qu’en savoir plus sur les espèces éteintes nous fera réaliser à quel point les changements climatiques font planer la menace d’une sixième extinction.

Philippe Mercure, La Presse

PHOTO ADRIAN WYLD, LA PRESSE CANADIENNE La juge Marie-Josée Hogue a pris l’engagement de tout faire pour aller au fond des choses en matière d’ingérence étrangère au pays.

Une (vraie) enquête sur l’ingérence

C’est parti ! La commission d’enquête publique sur l’ingérence étrangère a lancé ses travaux lundi. Il était plus que temps qu’une commission indépendante dirigée par une juge respectée se penche sur cet enjeu fondamental. À Ottawa, ingérence avait pendant longtemps rimé avec indifférence. Mais le gouvernement – talonné par les partis de l’opposition – a fini par se rendre à l’évidence : notre sécurité nationale était en jeu. Faire la lumière sur les nombreuses allégations d’ingérence de la part de la Chine, de la Russie ou encore de l’Inde lors des deux plus récentes élections fédérales était devenu urgent. Tout comme il sera crucial, par la suite, d’en tirer des leçons.

Alexandre Sirois, La Presse

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Me Vincent Ranger

Me Vincent Ranger contre Goliath

C’est une histoire de ténacité et de justice sociale. Pendant cinq ans, l’avocat Vincent Ranger a représenté gratuitement 20 victimes d’un copropriétaire immobilier, Maher Balabanian, qui menait son immeuble de 119 logements à Montréal comme un « autocrate ». Me Ranger a consacré plus de 1000 heures au dossier. Son domicile a été vandalisé à trois reprises. Sans sa détermination, justice n’aurait pas été rendue pour ces 20 copropriétaires immobiliers, souvent des immigrants récents, de qui on a abusé. Dans un jugement dévastateur, la Cour supérieure vient de condamner Maher Balabanian et son frère Jean à payer 7 millions de dollars aux victimes pour s’être enrichis à leurs dépens, les avoir harcelés, espionnés, humiliés et épuisés judiciairement. Le collègue Yves Boisvert lui décerne un câlin de Thémis, la déesse de la Justice. Un câlin amplement mérité.

Vincent Brousseau-Pouliot, La Presse