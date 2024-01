Nos chroniqueurs reviennent sur des nouvelles qui les ont réjouis ces derniers jours.

Le retour de Paul Arcand

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Paul Arcand est de retour dans son fauteuil de morning man au 98,5.

Paul Arcand a donné une grosse frousse à ses auditeurs, en novembre dernier, quand il a dû quitter de manière précipitée son fauteuil de morning man. Après des traitements intensifs d’antibiotiques – pour soigner une infection du sang virulente – et beaucoup de repos, l’animateur-vedette du 98,5 est de retour à son micro, pour notre plus grand plaisir. La voix assurée, il était visiblement heureux de retrouver son équipe et de découvrir son nouveau studio. Si tout se passe comme prévu, on pourra l’entendre jusqu’en juin, moment où il fera ses adieux pour de bon. Snif !

Nathalie Collard, La Presse

Marcher vers l’école avec fiston

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Des milliers d’élèves ont finalement retrouvé cette semaine le chemin de l’école.

Se lever alors qu’il fait encore noir. Faire des lunchs. S’aventurer sur des trottoirs tantôt transformés en mares d’eau, tantôt glacés. Tout cela semble pénible. Mais après quatre semaines et demie de grève et deux semaines de vacances, ces actes du quotidien avaient, pour une rare fois, des airs de libération. Sur le chemin de l’école, les enfants parlaient tous en même temps parce qu’ils avaient tant à se dire. Les parents s’échangeaient les vœux de bonne année avant de saluer des profs qui peuvent enfin espérer tourner la page sur un pénible conflit de travail. Qui aurait dit que la petite routine pouvait être aussi réconfortante en ce début d’année ?

Philippe Mercure, La Presse

Des foules pour le hockey féminin

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Les membres de l’équipe féminine de hockey de Montréal à l’entraînement

« Si tu le construis, ils viendront. » C’était le mantra de Kevin Costner dans le film Field of Dreams, où il décide de construire un terrain de baseball dans un champ. J’y ai pensé lorsque mon collègue Vincent Brousseau-Pouliot m’a fait remarquer que les 4000 billets pour le premier match de l’équipe montréalaise de la nouvelle Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) dans la métropole se sont vendus en 50 minutes. Des milliers de spectateurs étaient aussi au rendez-vous lorsque l’équipe a joué ses deux premiers matchs, en Ontario et au Minnesota. « C’est magique », a déclaré la directrice générale Danièle Sauvageau, au quotidien Montreal Gazette. Tout à fait !

Alexandre Sirois, La Presse

Les prouesses de Samuel Montembeault

PHOTO GRAHAM HUGHES, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Le gardien québécois Samuel Montembeault a été brillant face aux Rangers, samedi dernier.

Le Canadien a remporté l’une de ses plus belles victoires de la saison samedi contre les Rangers, l’une des puissances de la LNH. Cette victoire, c’est beaucoup celle du gardien québécois Samuel Montembeault, qui a multiplié les arrêts spectaculaires. En fusillade, il a volé Mika Zibanejad qui tentait de le déjouer avec une feinte à la Peter Forsberg. Avec ses brillantes performances, sa simplicité et son attitude exemplaire malgré le ménage à trois bizarre devant le filet, Samuel Montembeault est le joueur le plus inspirant du CH durant cette saison difficile (on est en reconstruction). Il manque beaucoup de morceaux importants à cette équipe, mais au moins, on a un gardien numéro un. En plus, il est québécois et sympa.

Vincent Brousseau-Pouliot, La Presse