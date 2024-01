(Laval) Le Rocket de Laval a connu une belle performance d’équipe et il a vaincu le Moose du Manitoba 5-2, vendredi soir, à la Place Bell.

Simon Servant La Presse Canadienne

Le club-école du Canadien de Montréal a obtenu au moins un point lors d’un sixième match de suite (5-0-1) et il présente une fiche de 9-2-2 à ses 13 dernières sorties pour revenir au plus fort de la lutte aux séries dans la section Nord.

Lias Andersson a obtenu un but et une mention d’aide pour le Rocket (14-14-6), qui s’est approché à deux points des Americans de Rochester et du quatrième rang de sa section.

Jan Mysak, Emil Heineman, Logan Mailloux et Philippe Maillet ont aussi marqué dans la victoire des leurs. Jared Davidson a préparé deux buts pour porter à quatre sa séquence de matchs avec au moins un point.

Jakub Dobes a lui aussi poursuivi sa belle séquence, repoussant 29 lancers. Il n’a perdu que deux fois à ses neuf derniers départs pour le Rocket.

C. J. Suess et Brad Lambert ont répliqué pour le Moose (12-19-0), qui a perdu un sixième match de suite. Oskari Salminen a cédé cinq fois en 36 lancers.

Les deux formations s’affronteront demain après-midi, encore à la Place Bell.

L’attaque frappe tôt

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce fut un début de match très échevelé. Les deux formations sont passées près d’ouvrir le pointage, jusqu’à ce que le Rocket y parvienne après 4 : 08 de jeu.

Mailloux a reçu la rondelle à la pointe et son tir s’est faufilé à travers la circulation pour déjouer Salminen. Un peu plus d’une minute plus tard, un autre lancer de la pointe, celui de William Trudeau, a été dévié par Mysak pour procurer une avance de deux buts aux Lavallois.

L’avantage numérique du Rocket va bien depuis quelques semaines et il a fait des siennes avant la fin du premier engagement. Arber Xhekaj a été patient et il a refilé le disque à sa droite à Heineman, qui a décoché un boulet précis dans la lucarne.

L’équipe locale a maintenu le rythme en deuxième période, sans toutefois enfiler l’aiguille. Son indiscipline a aussi ouvert la porte au Moose, qui n’en demandait pas tant.

Les visiteurs se sont installés dans le territoire ennemi lors d’une supériorité numérique, mais Dobes a réalisé deux beaux arrêts. Le jeune gardien n’a cependant rien pu faire lorsque la rondelle a glissé doucement derrière lui et que Suess l’a poussée derrière la ligne rouge.

Le Moose a calmé les ardeurs des partisans du Rocket un peu moins de cinq minutes plus tard, encore avec un joueur en plus. Lambert a utilisé sa vitesse pour entrer en zone adverse et il a trompé la vigilance de Dobes grâce à un excellent tir des poignets.

Les réjouissances du club-école des Jets de Winnipeg ont été de courte durée, car seulement 20 secondes plus tard, Brandon Gignac a tout fait pour mettre la table à Andersson, qui a inscrit son neuvième filet de la campagne.

Les hommes de Jean-François Houle ont été efficaces au dernier tiers pour protéger leur avance et ils ont ajouté un but pour fermer les livres. Xavier Simoneau a appliqué les freins en zone du Moose et il a repéré Maillet, qui arrivait à toute vitesse. Le vétéran s’est amené dans l’enclave et il a fait bouger les cordages d’un tir des poignets vif.