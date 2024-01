(Laval) Lias Andersson a inscrit deux buts et le Rocket de Laval a complété le balayage du Moose du Manitoba en l’emportant 4-1, samedi après-midi, à la Place Bell.

Simon Servant La Presse Canadienne

Les deux équipes s’affrontaient pour une deuxième fois en moins de 24 heures et les Lavallois ont une fois de plus récolté les deux points, après avoir triomphé 5-2, vendredi.

Andersson a enfilé l’aiguille pour une troisième partie consécutive et il a amassé sept points à ses quatre dernières sorties.

Logan Mailloux et Emil Heineman, dans un filet désert, ont aussi marqué pour le Rocket (15-14-6), qui est passé au-dessus de la barre de ,500 pour une première fois cette saison. Il a aussi obtenu au moins un point à ses sept derniers matchs (6-0-1).

Kasimir Kaskisuo a repoussé 28 rondelles pour le club-école du Canadien de Montréal. Il a gagné ses trois départs depuis la signature de son contrat avec l’équipe, à la mi-décembre.

Kristian Reichel a privé Kaskisuo d’un blanchissage alors qu’il restait 6 : 25 à jouer au match. Le Moose (12-20-0) a encaissé une septième défaite de suite.

Collin Delia a alloué trois buts en 34 tirs dans une cause perdante.

Le Rocket profitera de quelques journées de repos avant de reprendre l’action à domicile vendredi prochain, contre les Senators de Belleville.

Le vent dans les voiles

Contrairement au duel de la veille, le début de match des deux équipes a été plus méthodique et moins échevelé. Kaskisuo a fermé la porte au Moose lors des premières minutes et le Rocket a tenté d’établir son rythme en fond de zone.

Le club-école des Jets de Winnipeg aurait bien aimé freiner les Lavallois, mais l’espoir de premier plan Brad Lambert a ouvert la porte en raison d’une pénalité pour bâton élevé.

Bien installé dans le territoire ennemi, le Rocket a commencé à tisser sa toile. Le défenseur du Moose Ashton Sautner a réussi à intercepter partiellement une passe d’Emil Heineman, mais Brandon Gignac a récupéré le disque et il l’a remis à Andersson, qui n’a eu qu’à compléter la mise en scène dans une cage libre.

Il s’agissait d’un troisième match consécutif avec au moins un but en avantage numérique pour la troupe de Jean-François Houle.

Avant la fin de la première période, elle n’a pas eu besoin d’un joueur en plus pour doubler son avance. Après que Simoneau et Philippe Maillet eurent raté une occasion de marquer près du filet de Delia, Mailloux a mis fin à cette séquence chaotique en faisant bouger les cordages pour une deuxième partie d’affilée.

Déjà sur son erre d’aller, le Rocket a augmenté la cadence pour dominer le deuxième engagement grâce à sa vitesse et son travail acharné. Il a été récompensé d’un autre but alors qu’il restait moins de quatre minutes à écouler.

Descendu à la pointe, Simoneau a vu son tir rater la cible et rebondir derrière le filet. Andersson a cependant été rapide pour s’emparer de la rondelle et effectuer le tourniquet avec succès.

Le Rocket a été quelque peu indiscipliné dans les premières minutes du dernier tiers et il a su s’en tirer, mais à force de jouer avec le feu, il s’est brûlé. Un long tir de Reichel a fait son chemin derrière Kaskisuo pour le priver d’un jeu blanc.

Outre ce but du Moose, le fait saillant de ce troisième vingt a sans contredit été la percutante mise en échec de Tobie Bisson à l’endroit de Lambert. Le jeune attaquant a pris la direction du vestiaire et il n’est pas revenu dans la rencontre.