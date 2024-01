À l’école primaire Saint-Clément, dans l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, la frénésie gagnait les élèves et les parents qui reprenaient leur routine habituelle après 22 jours de grève et deux semaines de vacances des Fêtes.

Soulagement pour les parents et aussi pour les enfants qui reprenaient le chemin de l’école après la grève, qui a forcé la fermeture de certains établissements pendant plus d’un mois. La rentrée des élèves s’effectuait mardi après une journée pédagogique la veille pour plusieurs écoles.

À l’école primaire Saint-Clément, dans l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, la frénésie gagnait les élèves et les parents qui reprenaient leur routine habituelle après 22 jours de grève et deux semaines de vacances des Fêtes.

« On est contents que ça reprenne, surtout au niveau des apprentissages, explique Marilou Patenaude, dont la fille Amandine Rémillard et le fils Dimitri fréquentent l’école primaire. On ne fait pas la job que font les enseignants. » La mère n’était pas trop inquiète du rattrapage en vue, elle a pu faire de la lecture et remplir des cahiers d’exercices avec ses enfants presque chaque jour. Sa fille Amandine s’impatientait quant à elle de retrouver ses amis et, surtout, sa professeure.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE

Pour Roxanne Lord, c’est un soulagement de voir sa fille Danaë retourner sur les bancs d’école. La mère de famille pourra retourner au travail après s’y être absentée pour la durée de la grève. Mais Danaë était plutôt réticente de retourner en classe.

Marion, Aya et Yanka, qui sont en 6e année, redoutent le chemin à faire avant leur rentrée au secondaire, certaines écoles secondaires exigent certaines notes de passage. « On va travailler plus pour entrer dans une école secondaire », dit Yanka. « Déjà qu’il y a eu la COVID, il fallait reprendre par rapport à ça », indique avec lassitude Aya. « On ne savait pas que ça allait durer aussi longtemps », s’exclame pour sa part Marion.

« Les mathématiques, le français, toutes les classes qui sont plus dures, leurs résultats vont baisser un peu », croit Jimmy Paquette-Plouffe, qui a reconduit ses trois filles à l’école primaire. Il a bien aimé passer du temps avec elles, dit-il, mais il croit qu’elles ont déjà oublié plusieurs leçons apprises avant la grève.

David Pennors, dont les deux enfants, Milan et Yuna, vont à l’école Saint-Clément, dit avoir vécu la grève relativement bien. « Il y a une entraide qui s’est faite entre parents, mais les enfants avaient hâte de recommencer », relate-t-il. Il a une pensée spéciale pour les parents qui ont des enfants qui éprouvent des difficultés scolaires. Il croit que le retard sera difficile à rattraper pour eux.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE C'était jour de rentrée pour les enfants de David Pennors, Milan et Yuna

Un constat partagé par de nombreux experts qui s’inquiètent de voir les disparités entre élèves se creuser au Québec. Les élèves vulnérables pourraient avoir plus de difficultés à rattraper leur retard, surtout ceux qui ont manqué presque un mois d’école. Seule la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) a déclenché une grève illimitée, ce qui a provoqué la fermeture de 800 écoles pendant 22 jours. D’autres établissements, dont les employés sont membres du Front commun, ont été fermés pendant 11 jours. Dans les écoles privées, les élèves n’ont pas été privés de cours.

À l’école secondaire Chomedey-Maisonneuve, les adolescents étaient moins pressés de rentrer à l’école. Aryane Grenier-Richard, en 3e secondaire, avoue qu’il s’est ennuyé durant la grève, qui s’est échelonnée aussi pour eux pour plusieurs semaines. Mais il est mitigé par rapport à cette rentrée hors norme.

Raynald Duquette s’alarme du temps passé par son fils, qui est en 1re secondaire, à jouer à des jeux vidéo durant la grève. « On prenait des moments pour faire des exercices, mais il a vraiment augmenté son temps sur sa Xbox », explique-t-il. Il espère que l’école offrira le soutien nécessaire à son fils, qui avait des difficultés scolaires avant son entrée au secondaire, pour réussir l’année. Il dit être prêt à tout pour l’épauler afin de rattraper la matière.

Le ministre de l’Éducation Bernard Drainville a présenté mardi matin son plan de rattrapage, qui prévoit un 300 millions de dollars pour venir en aide aux élèves en ajoutant du tutorat pour ceux qui ont des besoins particuliers.