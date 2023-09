3 articles Contexte

Éducation

L’école empire-t-elle les ravages des écrans ?

Accumuler trop d’heures devant un écran bousille la concentration des enfants, leur sommeil et leur équilibre mental. Éviter cette spirale est un combat constant. La prolifération de tablettes et d’ordinateurs comme outils de travail à l’école aggrave-t-elle le problème ? De nombreux enseignants, chercheurs et parents croient que oui, et proposent des remèdes concrets. Car interdire les cellulaires personnels ne suffit pas. UN DOSSIER DE MARIE-CLAUDE MALBOEUF