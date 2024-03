PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE

Un panache de fumée visible du pont Jacques-Cartier a attiré mon attention le matin du 12 février dernier. La fumée noire indique souvent le début d’un incendie et c’est également le moment propice pour capturer des images saisissantes. Des camions du Service de sécurité incendie de Montréal continuaient d’affluer quand je suis arrivé sur les lieux, angle Ontario et Saint-André. Pour être au plus près de l’action, c’est toujours mieux d’arriver avant la fermeture du périmètre de sécurité. J’étais là au moment où un groupe de pompiers grimpait sur le toit. Ils ont commencé à manœuvrer dans l’épaisse fumée, revêtus de leur équipement de protection. J’ai eu le temps de faire à peine quelques clichés avant que les policiers me demandent de m’éloigner. — Martin Tremblay, La Presse