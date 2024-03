Le 8 avril prochain, vers 15 h 30, le sud du Québec assistera à un spectacle grandiose. Un spectacle qui ne se produit qu’une fois tous les 375 ans à un lieu précis : une éclipse solaire totale.

Dans leur essai Éclipse – Quand le Soleil fait son cirque, le journaliste scientifique Joël Leblanc et la diplômée en astronomie Julie Bolduc-Duval nous donnent toutes les informations nécessaires pour bien comprendre le phénomène et nous préparer à le vivre.

Le court bouquin de 130 pages fournit tant une perspective historique sur les éclipses que des trucs très concrets pour bien profiter de celle du 8 avril prochain.

Vous y apprendrez par exemple que, jadis, la disparition du Soleil en plein jour plongeait les humains dans la terreur de ne plus jamais revoir l’astre qui nous fournit chaleur et lumière. Vous apprendrez que Christophe Colomb a déjà utilisé une éclipse pour berner des Amérindiens. Vous apprendrez qu’on peut regarder (indirectement) une éclipse à travers une râpe à fromage.

On vous indique même quels sont les meilleurs endroits pour voir l’éclipse du 8 avril, quoi mettre dans votre sac ce jour-là et comment vous comporter s’il y a foule autour de vous.

Le début du livre vise à nous faire comprendre à quel point une éclipse solaire est le résultat d’un incroyable concours de circonstances. Les explications et les schémas parviennent à nous fournir une image mentale du phénomène qui va au-delà du simple concept de la Lune qui passe devant le Soleil. Les auteurs nous font par exemple réaliser que si la Lune et le Soleil paraissent de la même taille, cela tient à une coïncidence « inouïe » : le Soleil est 400 fois plus gros que la Lune, mais il est aussi 400 fois plus éloigné de la Terre.

Le petit cours d’histoire, qui couvre tant la mythologie que les développements scientifiques ayant permis de comprendre et prédire les éclipses, est fascinant. J’ai été étonné d’apprendre qu’une éclipse solaire totale a déjà interrompu une guerre en 585 avant notre ère, les belligérants y voyant un signe que Dieu était en désaccord avec leur comportement belliqueux.

Et vous saviez qu’à l’époque de Louis XIV, des scientifiques ont réussi à cartographier la France… en observant l’éclipse que produit une lune de Jupiter, Io, sur sa planète ? Je ne suis pas sûr de pouvoir vous expliquer le truc, mais je peux vous dire une chose : ces gens étaient diablement astucieux.

Parlant d’astuces, le livre consacre plusieurs pages aux mesures de sécurité à adopter afin d’éviter de s’endommager les yeux en regardant l’éclipse du 8 avril. On vous explique aussi comment prendre une photo de l’éclipse avec un téléphone cellulaire (les risques de bousiller l’appareil sont réels).

Les auteurs passent aussi, étape par étape, à travers la séquence des évènements qui se dérouleront lors de cet après-midi historique. Ils font aussi planer le spectre que personne ne veut envisager : celui que des nuages viennent gâcher la fête. Selon leur analyse des archives météo, le risque de flop s’élève entre 75 % et 82 % selon les endroits du trajet québécois de l’éclipse.

C’est terriblement élevé, mais mieux vaut ne pas trop y penser et se préparer quand même au spectacle. Et pour ça, ce petit bouquin fait un travail remarquable.

Extrait « Les derniers instants avant la totalité, il faut encore garder ses lunettes protectrices pour admirer le croissant du Soleil devenir de plus en plus mince puis disparaître. Mais il est aussi très excitant de regarder autour de soi pour observer l’ombre arriver et la noirceur s’installer ! Il est impressionnant de guetter le sud-ouest : soudainement, l’ombre de la Lune venant de l’horizon se rue vers soi à plus de 3000 km/h ! Cette vision est spectaculaire si l’on est en hauteur ou si l’horizon au sud-ouest est assez dégagé pour voir loin. »

Qui sont les auteurs ? Joël Leblanc est un journaliste scientifique qu’on peut lire dans Québec Science et entendre à la radio de Radio-Canada. Il est fondateur de Zapiens, agence de communication scientifique. Julie Bolduc-Duval est diplômée en astronomie de l’Université de Victoria, en Colombie-Britannique, et est aujourd’hui directrice générale du programme À la découverte de l’univers, qui forme les enseignants du primaire et du secondaire de tout le Canada à l’astronomie.