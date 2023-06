PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE

Inondations dans Charlevoix

3 mai 2023 – 10 h 50.

Le 1er mai, des pluies diluviennes ont provoqué une fonte rapide des neiges et des crues historiques dans Charlevoix. Des milliers de personnes ont été touchées. Et deux pompiers ont perdu la vie. Deux jours plus tard, tous les regards étaient tournés vers le premier ministre François Legault, en visite à Baie-Saint-Paul avec son équipe. Dans l’angle mort des caméras, Nicole Tremblay observait la scène au milieu des objets qu’elle avait sortis de sa maison de la rue Ménard, épicentre des inondations monstres. C’est à ce moment que je lui ai demandé si je pouvais faire son portrait. – Edouard Plante-Fréchette