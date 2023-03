Comprendre

Le cauchemar des Afghanes

Depuis le retour des talibans au pouvoir en Afghanistan, en août 2021, les femmes ont progressivement perdu à peu près tous leurs droits. Autonomie, emplois et études supérieures leur sont désormais interdits dans un pays où la faim dépasse souvent toute autre préoccupation. Respectivement professeure et étudiante en droit international à l’UQAM, Mirja Trilsch et Butul Mohammad Ishoq proposent quatre sources pour mieux comprendre le quotidien des Afghanes.