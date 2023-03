À La Presse, on préfère employer le terme non-Autochtones quand un texte doit distinguer les Autochtones et les autres personnes, plutôt qu’allochtones. La définition que donne l’Office québécois de la langue française du nom allochtone est la suivante : « Personne qui n’est pas née dans le pays qu’elle habite. »

Quand doit-on mettre un trait d’union pour lier l’adverbe non au mot qui suit ? La règle est assez simple.

On mettra un trait d’union quand le mot formé est un substantif. Au pluriel, le dernier élément du mot prendra un s. Des non-dits. Faire preuve de non-conformisme. Messages de non-violence. Clause de non-responsabilité. Non-assistance à personne en danger. Point de non-retour. Pacte de non-agression. Non-ingérence et non-indifférence.

Pour les adjectifs formés avec l’adverbe non, la règle générale est de ne pas mettre de trait d’union. Une personne non binaire, une personne de genre non binaire. Des organismes non gouvernementaux. Une liste non exhaustive. Une grossesse non désirée. Être non solvable. Plaider non coupable.

Dans certains cas, avec un adjectif, l’usage est flottant, parce que le syntagme formé avec l’adverbe non peut aussi être employé comme nom. Plutôt que d’hésiter, on peut choisir de suivre la règle, ce qui permet d’uniformiser des textes, par exemple. Les pays non alignés. Une attitude non conformiste. La peinture non figurative.

Le nom non-fumeur s’écrit toujours avec un trait d’union. C’est une non-fumeuse. Ce restaurant n’a pas de section réservée aux non-fumeurs. Ce restaurant est non-fumeurs. (Il ne fume pas, bien sûr. La préposition pour est sous-entendue.)

La définition que donne l’Office québécois de la langue française du nom allochtone est la suivante : « Personne qui n’est pas née dans le pays qu’elle habite. » L’outil Clés de la rédaction du Bureau de la traduction du gouvernement du Canada donne la précision suivante : « Le nom englobe les personnes nées à l’étranger ou dont au moins l’un des parents est né à l’étranger. » Peut-on vraiment dire que tous ceux qui ne sont pas autochtones sont des étrangers ?