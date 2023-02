PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE

Janvier 2017 — Québec

Cet impact de balle est la première chose qui m’a frappé quand je suis entré au Centre culturel islamique de Québec, où un tireur avait ouvert le feu la veille, tuant 6 personnes et en blessant 19. Je garde un étrange souvenir de cette visite en cette froide soirée de janvier. Un homme m’avait invité à visiter le centre en me disant : « Viens, viens montrer ce qu’est la violence. » Je suis retourné sur place un an plus tard, je me suis rappelé exactement où se trouvait ce trou et, surtout, j’ai réentendu la voix de l’homme qui m’avait ouvert les portes de l’endroit.