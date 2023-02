Besoin d’un peu plus de contexte sur la guerre en Ukraine qui fait rage depuis un an ? Voici des suggestions de films, de livres et de balados pour mieux saisir ce qui s’y déroule.

Un documentaire : Winter on Fire

IMAGE TIRÉE DU SITE IMDB Un extrait de Winter on Fire

La résistance ukrainienne à l’invasion russe est tissée de mille et une raisons et motivations. L’une d’elles remonte à 2013-2014 lorsque les étudiants ukrainiens, favorables au rapprochement de l’Ukraine avec l’Europe, se sont soulevés en entraînant le reste de la population dans leur sillage. Les 93 jours de l’Euromaïdan ont mené à la démission du président prorusse Viktor Ianoukovitch. Le documentariste Evgeny Afineevsky en a fait un film nommé pour l’Oscar du meilleur documentaire en 2016. Depuis, il a signé un autre film : Freedom on Fire. Attention : violence frontale !

Winter on Fire est offert sur Netflix.

Une série d’entrevues : Putin and the Presidents

IMAGE FOURNIE PAR PBS Putin and the Presidents

Depuis son accession à la tête de la Russie, Vladimir Poutine a vu passer cinq présidents des États-Unis : Bill Clinton, George Bush fils, Barack Obama, Donald Trump et Joe Biden. Il ne leur a pas laissé un grand souvenir. « Poutine dit fausseté après fausseté », laisse tomber l’actuel secrétaire d’État américain, Antony Blinken. Mais Poutine n’est pas seul à blâmer, estime le réalisateur Michael Kirk, selon qui le manque de fermeté et les erreurs de jugement des dirigeants américains ont mené à la situation actuelle.

Une balado : Guerre en Ukraine, le podcast

IMAGE FOURNIE PAR RADIO FRANCE Guerre en Ukraine, le podcast

Deux fois par semaine, les lundis et jeudis, Radio France propose dans cette balado un résumé de la situation en Ukraine avec la collaboration de journalistes sur le terrain de France Info, France Inter et France Culture. Chaque émission dure de 15 à 20 minutes.

Une balado : Poutine, le tsar soviétique

IMAGE FOURNIE PAR FRANCE INTER Poutine, le tsar soviétique, c’est presque cinq heures consacrées à la vie, à la montée en puissance et à l’ambition de l’indélogeable président russe.

Pour ceux qui ont envie de se plonger, littéralement, dans le long processus historique ayant mené à la situation actuelle, cette balado de France Inter se déclinant en cinq épisodes de 54 minutes chacun est une source de premier ordre. Entouré d’une solide équipe de recherche, l’auteur, journaliste et narrateur Philippe Collin décrit la montée en puissance du président Vladimir Poutine depuis ce vendredi 31 décembre 1999 où son prédécesseur Boris Eltsine a annoncé sa démission et désigné M. Poutine comme dirigeant… intérimaire jusqu’à la prochaine élection.

Une balado de 24 images

PHOTO TIRÉE D’IMDB Dans sa recension de films ukrainiens, Elijah Baron évoque entre autres Donbass de Sergey Loznitsa. « Une comédie noire assez terrifiante sur un monde à l’envers sous l’occupation des séparatistes prorusses », relève le critique de 24 images.

Une balado de la revue 24 images fait un survol des 10 dernières années des films ukrainiens et russes qui, selon le critique Elijah Baron, « apparaissent maintenant très clairement comme un préambule de cette guerre et communiquent malheureusement combien ce conflit était inévitable ». Il note ainsi que cinq des six derniers films soumis par l’Ukraine pour l’Oscar du meilleur film international traitent de la guerre. Alors que les quatre derniers films soumis par la Russie avant 2014 (invasion de la Crimée) sont des récits de la Seconde Guerre mondiale. « Ça n’a rien d’une coïncidence », croit le critique.

Photographie : le projet Unbreakable

IMAGE FOURNIE PAR L'UAPP Une image tirée de la galerie virtuelle Unbreakable

Dans son essence, le site web de l’Association des photographes professionnels ukrainiens (UAPP) n’est pas consacré à la guerre. Mais un de ses volets s’y intéresse. La galerie virtuelle Unbreakable se présente comme la chronique de la guerre en Ukraine par les meilleurs documentaristes du pays. Quelques clics nous mènent au cœur de l’exposition qu’on visite librement ou en empruntant une visite guidée. Les renseignements sur chaque photo sont par contre minimalistes.

Une bédé : Les cahiers ukrainiens : journal d’une invasion

IMAGE FOURNIE PAR FUTUROPOLIS Le Journal d’une invasion est une création de l’artiste Igort

La guerre en Ukraine s’invite aussi dans la bande dessinée pour adultes grâce à l’initiative du bédéiste et dessinateur italien Igort (Igor Tuveri de son vrai nom). Poursuivant sa série des cahiers, ce dernier proposera sous peu Les cahiers ukrainiens : journal d’une invasion chez Futuropolis. Le résumé de l’ouvrage suggère que l’auteur donne la parole aux « gens ordinaires qui vivent et subissent les conséquences d’une guerre insensée et brutale ». L’ouvrage est déjà paru en Europe où Lire Magazine parle d’un « formidable roman graphique ».

Sortie au Québec en février

Une biographie : Volodymyr Zelensky : dans la tête d’un héros

IMAGE FOURNIE PAR ROBERT LAFFONT La biographie Volodymyr Zelensky : dans la tête d’un héros

Pour en apprendre plus sur le président ukrainien, on lira la biographie Volodymyr Zelensky : dans la tête d’un héros de Régis Genté et Stéphane Siohan, publiée chez Robert Laffont. Les auteurs sont deux journalistes indépendants, l’un vivant en Géorgie, le second à Kyiv. Dans une entrevue accordée à 20 Minutes, les auteurs assurent avoir voulu éviter l’émotion et montrer un « héros positif et remarquable » tout en « racontant aussi ses défauts ». Cette lecture faisait partie des suggestions de Dominique Arel, titulaire de la chaire en études ukrainiennes à l’Université d’Ottawa, lors d’une conférence de la série Les belles heures à l’Université de Montréal.

En librairie et à BAnQ