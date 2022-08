PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE

Janvier 2013 — Kuujjuarapik, Nunavik

Thomas Weetaltuk a vécu de nombreuses années d’itinérance à Montréal. C’est pendant cette période que j’ai fait sa connaissance. Au fil des années, Thomas est devenu un ami et m’a raconté les moments les plus difficiles de sa vie. Malheureusement, son parcours est loin d’être unique. Après des années de démarches judiciaires, il a finalement eu gain de cause dans une action collective contre un prêtre agresseur. Laissant l’alcool et la rue derrière lui, il est retourné vivre dans sa famille et sa communauté, au Nunavik. À son retour là-bas, il est devenu l’aidant naturel de sa mère et a repris contact avec son fils et ses petits-enfants.