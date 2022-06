International

Transition énergétique : des changements bien visibles pour les communautés

Pour affronter la crise du climat, le système énergétique mondial devra transiter, on le sait, des énergies fossiles vers une économie décarbonée, non émettrice de gaz à effet de serre. Cela entraînera de vastes et profonds changements dans l’environnement immédiat des habitants et des communautés à travers le monde, et les gouvernements devront bien les préparer aux conséquences de cette vaste transformation.