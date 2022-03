Le dictionnaire Robert énumère six continents : l’Europe, l’Asie, l’Afrique, l’Amérique, l’Océanie et l’Antarctique.

Combien y a-t-il de continents ? Cinq, six, sept ? Peut-être même huit ?

Cela dépend du point de vue. La réponse classique est cinq, soit les cinq continents habités que sont l’Europe, l’Afrique, l’Asie, l’Amérique et l’Océanie.

Cinq, tout de même, c’est peut-être insuffisant. D’ailleurs, le dictionnaire Robert en énumère six : l’Europe, l’Asie, l’Afrique, l’Amérique, l’Océanie et l’Antarctique (pôle Sud). Notons au passage la graphie du nom Antarctique qui, comme celle du nom Arctique, est souvent malmenée ; on ne doit pas oublier le c. On ne doit pas non plus oublier l’accent circonflexe du nom pôle (même si l’adjectif polaire, lui, n’en prend pas). À La Presse, on écrit le pôle Nord, le pôle Sud, comme on écrit l’hémisphère Nord, l’hémisphère Sud, en mettant la majuscule aux points cardinaux.

Si on est un alpiniste de haut niveau qui tente de relever le défi des sept sommets, il nous manque encore un continent, puisqu’il s’agit de gravir la montagne la plus élevée de chacun des sept continents. L’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud sont ici considérées comme deux continents.

Même s’il s’agit d’un nom propre, on peut écrire les Amériques au pluriel, comme les deux Allemagnes (d’avant la réunification) ou les deux Corées.

Le terme septième continent peut aussi désigner une autre réalité, le continent de plastique (que certains voient plutôt comme le huitième), soit, selon la définition du Petit Robert intégral, la « plaque formée de débris flottants qui s’accumulent dans les gyres océaniques ». Le mot gyre désigne de gigantesques tourbillons océaniques. Selon le Robert, il s’emploie au féminin ou au masculin. Gyre subtropical ou subtropicale.

On aura peut-être remarqué qu’il est aussi question depuis quelques années d’un huitième continent. Il a été baptisé Zélandia (Zealandia) ou continent Nouvelle-Zélande, parce qu’il se trouve près de ce pays. Selon les géologues, il s’agit d’un continent à part entière, situé presque entièrement sous l’eau.