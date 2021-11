La langue française évolue à une vitesse folle. Chaque semaine, notre conseillère linguistique décortique les mots et les expressions qui font les manchettes ou qui nous donnent du fil à retordre.

Lucie Côté La Presse

Beaucoup de mots féminins sont couramment accordés, à tort, au masculin, et vice-versa. Certains mots ont changé de genre au fil du temps, ce qui explique parfois la méprise. Mais le plus souvent, l’erreur est commise parce que ces mots commencent par une voyelle ou un h muet, finissent par un e muet ou s’emploient au pluriel.

Quoi qu’il en soit, les pièges sont nombreux et les erreurs, au-delà des classiques comme « une belle avion », fréquentes. Par exemple, on dit bien un granule, même si une chanson et une émission de télévision ont employé ce mot au féminin.

Les mots pétoncle, tentacule et sandwich sont masculins. Les longs tentacules de la pieuvre. On dit aussi un haltère, un esclandre. Asphalte est également un nom masculin que l’on voit souvent au féminin. De l’asphalte ramolli par la chaleur. Et amiante. L’amiante est dangereux pour la santé. Démêlé, qui s’emploie surtout au pluriel, est masculin. Avoir des démêlés avec la justice.

Parmi les autres mots masculins qu’on croit féminins, il y a aussi antre, apogée, armistice, argent, ascenseur, astérisque, asthme, augure, autographe, cerne, effluve, embâcle, entracte, escompte, exergue, hémisphère, hiéroglyphe, holocauste, insigne, intermède, intervalle, oreiller, orteil, pétale, pore, termite, testicule et trille.

Parmi les mots féminins qu’on croit masculins, on trouve : algèbre, alluvion, alvéole, anagramme, apostrophe, apothéose, argile, artère, atmosphère, catacombes, ecchymose, échappatoire, échauffourée, épithète, espèce, flasque (d’alcool), fibre de verre, hécatombe, hernie, octave, ode, orque, orthographe, ténèbres, volte-face et volute.

Le cas de trampoline

Bien que l’usage ait été flottant et que le féminin soit courant dans la langue parlée au Québec, le substantif trampoline est aujourd’hui considéré comme un nom masculin par la plupart des ouvrages de référence. Pour des raisons d’uniformisation, à La Presse, on l’emploie toujours au masculin. Faire du trampoline. Le trampoline est un sport olympique depuis les Jeux olympiques de Sydney en 2000.