À l’heure où l’invasion russe en Ukraine poursuit son évolution, le journalisme de guerre est essentiel pour assurer une couverture de presse juste et complète de cette situation critique. Lors d’une discussion animée par Yves Boisvert, la chroniqueuse Isabelle Hachey et le photographe Martin Tremblay mettront en lumière leur expérience sur le terrain. Retrouvez-les pour une rencontre numérique exclusive le mercredi 27 avril prochain à midi !

La Presse

Il y a quelques semaines, la chroniqueuse Isabelle Hachey et le photoreporter Martin Tremblay ont plié bagage pour l’Ukraine. Leur objectif ? Raconter l’impact de l’invasion russe sur le quotidien des Ukrainiens et témoigner avec sensibilité et rigueur de la réalité et des ravages de la guerre. Forts de leurs expériences passées dans de nombreux pays en conflit, ils ont su capter, en mots et en images, l’essence du drame qui a fait basculer du jour au lendemain la vie des Ukrainiens.

Se rendre en zone hostile dans le but de rapporter les faits d’un conflit d’une telle ampleur comporte son lot de défis et nécessite une préparation consciencieuse. Qu’est-ce qui motive un reporter à partir à l’étranger pour raconter une guerre ? Comment se prépare-t-on pour une affectation en zone dangereuse ? Comment compose-t-on avec la peur et le risque ? De quelle façon ce séjour en Ukraine a-t-il touché Isabelle et Martin ? En quoi les enjeux de liberté de la presse influencent-ils le travail des journalistes sur le terrain ? Ce sont quelques-unes des questions auxquelles nos invités s’attaqueront afin de vous brosser un portrait éclairé des coulisses du journalisme de guerre.

Qui sont nos invités ?

Isabelle Hachey Journaliste à La Presse

Isabelle Hachey est chroniqueuse à La Presse depuis 1997. Auparavant, elle a fait partie de l’équipe d’enquête, a été correspondante à Londres et a couvert plusieurs zones de conflits, notamment en Ukraine, en Irak, en Libye et dans les territoires palestiniens. Lauréate du prix Judith-Jasmin à six reprises, elle a aussi remporté le prix Jules-Fournier, attribué par le Conseil supérieur de la langue française en reconnaissance de la qualité de la langue de ses écrits. À ce jour, Isabelle a réalisé des reportages dans 42 pays.

Martin Tremblay Photoreporter à La Presse

Photographe à La Presse depuis 20 ans, Martin Tremblay a notamment remporté en 2017 et 2019 le prix du meilleur reportage aux Concours canadien de journalisme et a été plusieurs fois lauréat du prix Antoine-Désilets. Il a travaillé comme photographe de conflit en Haïti, en Israël et il s’est rendu en Afrique à plusieurs reprises. Il a entre autres couvert la guerre en République Démocratique du Congo et la crise alimentaire au Niger. Martin se spécialise dans les projets documentaires à caractère sociaux.

Vous êtes contributeur ? Restez à l’affût : vous recevrez le lien de connexion pour vous joindre à l’évènement le jour même, le 27 avril, à l’adresse courriel avec laquelle vous avez fait votre contribution. Si vous avez des questions à poser à nos journalistes concernant le sujet de la rencontre virtuelle, nous vous invitons à nous les faire parvenir à l’aide de notre formulaire. La parole est à vous !

Vous souhaitez devenir contributeur et soutenir vous aussi la mission de La Presse d’offrir une information de qualité, gratuite pour tous ? Cliquez ici !